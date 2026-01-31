"Хочу заробляти більше": відомий український актор розповів про свої доходи

Павло Текучев зізнався, що йому та його родині для комфортного життя потрібно щонайменше $2 тис.

Павло Текучев розповів про свої доходи / колаж: Главред, фото: instagram.com/pavlo_tekuchev

Український кіно- і театральний актор Павло Текучев висловився про свої заробітки. За словами актора, доходи від зйомок у кіно залежать від кількості проєктів. Про це пише РБК-Україна.

"Ти можеш зніматися три місяці, а потім рік сидіти без роботи. У серіалах трохи по-іншому. Раніше ті, хто працював у серіалах, були досить забезпеченими людьми, тому що знали, що у них так чи інакше буде постійна робота. Але люди часто скаржилися, що знімаються одні й ті ж", – пояснив він. відео дня

Текучев зазначив, що відомі українські актори основний прибуток отримують від реклами в своїх соцмережах.

"Це приносить набагато більше грошей. Тобто приходимо до того, що медійність – це легший заробіток. Тобі може дуже подобатися те, чим ти займаєшся. Наприклад, робота в театрі. Я від цього отримую величезне задоволення, але на той рівень оплати неможливо прожити і прогодувати сім'ю на заробітну плату", – пояснив Текучев.

Він зізнався, що йому і його родині для комфортного життя потрібно як мінімум $2 тис.

"Хочу заробляти більше. Я ще й близько не дійшов до тієї суми, яку я хочу, щоб відчувати себе стабільно і спокійно. Я все одно хвилююся про заробіток і часто навіть тієї суми, яку я назвав, немає", – додав Текучев.

Про особу: Павло Текучев Павло Текучев народився в 1996 році. Акторську майстерність вивчав у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. З 2017 року актор є членом трупи Київського театру російської драми ім. Лесі Українки.

