Тіна Кароль повідомила, що її "замовили": "Почали з'являтися матеріали в Росії"

Христина Трохимчук
31 січня 2026, 13:46
73
Співачка вважає, що скандал з її піснею був підхоплений з РФ.
Тіна Кароль скандал
Тіна Кароль скандал / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тіна Кароль

Ви дізнаєтеся:

  • Тіна Кароль виконала скандальну пісню "У нас немає світла"
  • Чому вона бачить у хейті російський слід

Українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно зіткнулася з великою хвилею хейту через пісню "У нас немає світла" і вибачалася за неї, повідомила про скоординовану атаку на неї. Артистка вважає, що в скандал втрутилися з країни-агресора, повідомляє "Українська правда".

За словами Кароль, після публікації відео на неї почалася атака в соцмережах. Співачка зазначила, що за дуже короткий час під постом з'явилася величезна кількість коментарів схожого змісту, що вона сприйняла як ознаку скоординованого цькування.

відео дня
Тіна Кароль
Тіна Кароль про скандальну пісню / фото: instagram.com, Тіна Кароль

"Це відео рознесли. І ще одна важлива річ про консолідацію суспільства: ми прекрасно знаємо, як відбулася ця атака в соцмережах і хто її ініціював. Пізніше я це обов'язково розповім, тому що ми зараз це розслідуємо", — розповіла Тіна.

Також вона зауважила, що хвиля хейту на її адресу могла бути піднята з РФ. Мотивація спецслужб країни-агресора була проста — ослаблення морального духу українців на тлі постійних відключень світла і незадоволення базових потреб.

Тіна Кароль
Тіна Кароль про замовлення скандалу / фото: instagram.com, Тіна Кароль

"Ланцюжок подій виявився дуже показовим: на цю тему почали з'являтися матеріали навіть у Росії. Фактично мова йде про спроби запускати внутрішні конфлікти всередині країни. Це частина гібридної війни. Сьогодні у нас забирають базові, побутові речі: тепло, світло, відчуття безпеки. Люди перебувають на піку емоційної напруги, і в цей момент їх намагаються зіштовхнути між собою. Серед коментарів дуже чітко простежувалася замовна лінія: що це нібито "пісня від влади", що це "пісня на дурня", мовляв, "влада нічого не зробила, але пісеньку вам дали", щоб відвернути увагу. І це теж елемент тієї ж гібридної атаки", — вважає Кароль.

Інфографіка, Кароль
Інфографіка, Кароль / Главред

Про особу: Тіна Кароль

Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) — українська співачка і актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні і танцю ЗСУ. Лауреат пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.

Тіна Кароль новини шоу бізнесу
