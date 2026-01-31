Тіна Кароль повідомила, що її "замовили": "Почали з'являтися матеріали в Росії"

Співачка вважає, що скандал з її піснею був підхоплений з РФ.

Тіна Кароль виконала скандальну пісню "У нас немає світла"

Чому вона бачить у хейті російський слід

Українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно зіткнулася з великою хвилею хейту через пісню "У нас немає світла" і вибачалася за неї, повідомила про скоординовану атаку на неї. Артистка вважає, що в скандал втрутилися з країни-агресора, повідомляє "Українська правда".

За словами Кароль, після публікації відео на неї почалася атака в соцмережах. Співачка зазначила, що за дуже короткий час під постом з'явилася величезна кількість коментарів схожого змісту, що вона сприйняла як ознаку скоординованого цькування.

Тіна Кароль про скандальну пісню / фото: instagram.com, Тіна Кароль

"Це відео рознесли. І ще одна важлива річ про консолідацію суспільства: ми прекрасно знаємо, як відбулася ця атака в соцмережах і хто її ініціював. Пізніше я це обов'язково розповім, тому що ми зараз це розслідуємо", — розповіла Тіна.

Також вона зауважила, що хвиля хейту на її адресу могла бути піднята з РФ. Мотивація спецслужб країни-агресора була проста — ослаблення морального духу українців на тлі постійних відключень світла і незадоволення базових потреб.

Тіна Кароль про замовлення скандалу / фото: instagram.com, Тіна Кароль

"Ланцюжок подій виявився дуже показовим: на цю тему почали з'являтися матеріали навіть у Росії. Фактично мова йде про спроби запускати внутрішні конфлікти всередині країни. Це частина гібридної війни. Сьогодні у нас забирають базові, побутові речі: тепло, світло, відчуття безпеки. Люди перебувають на піку емоційної напруги, і в цей момент їх намагаються зіштовхнути між собою. Серед коментарів дуже чітко простежувалася замовна лінія: що це нібито "пісня від влади", що це "пісня на дурня", мовляв, "влада нічого не зробила, але пісеньку вам дали", щоб відвернути увагу. І це теж елемент тієї ж гібридної атаки", — вважає Кароль.

Інфографіка, Кароль / Главред

Про особу: Тіна Кароль Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) — українська співачка і актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні і танцю ЗСУ. Лауреат пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.

