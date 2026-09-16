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Генерала РФ Груніса підірвали у нічному лігві "птахи" СБС - "Мадяр"

Руслана Заклінська
16 вересня 2026, 13:17оновлено 16 вересня, 14:31
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Груніс став сьомим підтвердженим російським воєначальником такого рівня, ліквідованим СБС.
Генерала РФ Груніса підірвали у нічному лігві 'птахи' СБС - 'Мадяр'
Підрив Антона Груніса / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

  • Генерала РФ Антона Груніса ліквідували на окупованій частині Донеччини
  • Операцію провели бійці 427-ї окремої бригади СБС "Рарог"
  • Груніс став сьомим російським воєначальником, якого ліквідували СБС

Генерал-майора РФ Антона Груніса ліквідували українські безпілотники 12 вересня на тимчасово окупованій території Донецької області. Операцію провели бійці 427-ї окремої бригади СБС "Рарог". Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

"Як людина з угорським прізвищем, народжена в Україні, та воююча з птахами за неньку, доповідаю голосом через рота: генерала Груніса "нагородним" відділом відплати птахів СБС ліквідовано 12 вересня 2026 року у нічному лігві на ТОТ Донецької обл.", - написав Бровді.

відео дня

За словами командувача СБС, російського генерала знищили "птахи" 427-ї окремої бригади "Рарог". Він також зазначив, що Груніс став сьомим підтвердженим російським воєначальником рівня командира бригади, дивізії або армії, якого ліквідували військовослужбовці СБС.

Генерала РФ Груніса підірвали у нічному лігві 'птахи' СБС - 'Мадяр'
Ліквідація Антона Груніса / Фото: скріншот

Відео ліквідації російського генерала можна переглянути за посиланням.

Що відомо про Антона Груніса

Груніс командував 4-ю окремою мотострілецькою бригадою РФ. У липні він доповідав Володимиру Путіну про нібито повне "захоплення" Костянтинівки на Донеччині. Після цього російський президент позитивно відгукувався про генерала, назвавши його військовим, який "воює блискуче".

Наприкінці серпня Груніс отримав звання Героя Росії. Про його загибель раніше повідомляли російські джерела, однак точні обставини смерті на той момент не були відомі.

Ліквідація росіян - новини за темою

Нагадаємо, Цензор.НЕТ повідомило про підрив автомобіля першого заступника начальника Оленівської колонії Дмитра Неєлова. Під автомобіль заклали вибухівку і пристрій спрацював уночі.

Як раніше повідомляв Главред, відбувся напад на генерал-майора ВКС Миколу Варпаховича у Саратовській області. За інформацією джерел, генерала розстріляли в Пробудженні і він отримав тяжкі поранення.

Джерела в українських спецслужбах повідомили про ліквідацію співробітника "Центру спецоперацій МГБ "ДНР" Олега Шутова у тимчасово окупованому Донецьку. За наявними даними, в автомобіль підклали вибухівку ввечері 27 липня біля спортивного комплексу "Динамо".

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Про персону: Роберт Бровді

Бровді Роберт Йосипович (позивний "Мадяр"; нар. 9 серпня 1975, Ужгород, Закарпатська область) - український військовослужбовець, майор ЗСУ, відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра". Герой України (2025). З 3 червня 2025 є командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.

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