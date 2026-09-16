У РФ зникла зірка популярних "бандитських" фільмів

Коротко:
- Куди поділася актриса
- Що з нею сталося
У терористичній Росії стало відомо про те, що зникла зірка популярних серіалів Анна Дзигало.
Як пишуть російські пропагандисти, актрисі давно потрібна була допомога фахівців, але вона відмовлялася їх слухати. У лютому цього року Дзигало написала в соцмережах, що змушена ночувати в кафе. Рідні не раз намагалися забрати Анну додому, проте щоразу вона втікала.
Повідомляється, що востаннє актрису бачили наприкінці серпня - на ній були прості капці та світло-рожева футболка. Вдома на актрису чекають дві неповнолітні доньки. Наразі дівчатка живуть із татом. Колишній чоловік давно не зв’язувався з Дзигало.
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Про особу: Анна Дзигало
Анна Дзигало народилася в Петербурзі 3 квітня 1978 року. У 2000-му закінчила державну академію театрального мистецтва, курс Анатолія Толубеєва. З 2000 по 2005 роки була актрисою БДТ імені Товстоногова, потім працювала в театрах "Субота" та "Мандрівник".
У кіно та на телебаченні Дзигало знімалася з кінця 1990-х. Серед її проєктів - "Вулиці розбитих ліхтарів", "Литейний", "Сонька. Продовження легенди", "Попіл", "Людмила Гурченко", "Підкидьок", "Бабине літо" та "Десять днів до весни". У серіалі "Таємниці слідства" актриса зіграла Галину Павлівну.
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