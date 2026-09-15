Іспанський оркестр виконав хіти Вєрки Сердючки та Руслани у симфонічній версії

Відео, яке зараз активно обговорюють в українських соціальних мережах, було знято ще в лютому 2026 року.

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Іспанський оркестр виконав хіти Вєрки Сердючки та Руслани / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

Концерт відбувся у Національному музичному залі Мадрида

Аранжування пісень підготував іспанський композитор Алехандро Вівас Пуїг

Мадридський метрополітенський оркестр і хор "Талія" (Talía) виконали відомі українські хіти "Євробачення" у незвичайній симфонічній обробці. Музиканти з Іспанії зіграли українською мовою "Стефанію" Kalush Orchestra, "Дикі танці" Руслани, "Шум" Go_A та Dancing Lasha Tumbai Вєрки Сердючки.

Особливо користувачам з України запам’ятався фрагмент із піснею Сердючки. Учасники хору з серйозними обличчями та нотами в руках виконують знайому частину композиції "зібен, зібен, ай-лю-лю", а оркестр супроводжує вокал симфонічним аранжуванням. Запис виступу з’явився в Instagram і викликав захоплену реакцію користувачів.

відео дня

При цьому відео, яке зараз активно обговорюють в українських соцмережах, було записано ще в лютому 2026 року. Концерт відбувся в Національному музичному залі Мадрида в рамках проєкту Eurocanción Sinfonica від Grupo Talía. Його присвятили симфонічним версіям відомих композицій, що лунали на "Євробаченні".

Відео можна переглянути тут.

Користувачі в соцмережі Тhreads почали активно коментувати виступ:

"Бах, Моцарт, Бетховен, Сердючка - вічна класика", - йдеться у повідомленні.

Фото: скріншот

Інший користувач так відреагував на перформанс: "Цей пан не співав, а прожив. Справжнього фаната видно одразу".

Фото: скріншот

Аранжування українських пісень підготував іспанський композитор Алехандро Вівас Пуїг. За диригентський пульт стала Сільвія Санс Торре.

Саме Сільвія Санс Торре заснувала Мадридський метрополітенський оркестр у 2011 році. Колектив входить до музичного об’єднання Grupo Concertante Talía, частиною якого також є хор "Талія".

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