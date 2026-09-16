Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Готовий хоч завтра": Зеленський назвав три умови для проведення виборів

Руслана Заклінська
16 вересня 2026, 12:24
google news Підпишіться
на нас в Google
За словами глави держави, головною метою України є мир, а не голосування в умовах хаосу та загрози для життя громадян.
'Готовий хоч завтра': Зеленський назвав три умови для проведення виборів
Зеленський розповів, чому проведення виборів зараз неможливе / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube, УНІАН

Ключові тези Зеленського:

  • Вибори під час війни наразі неможливі
  • Серед проблем - голосування українців за кордоном і на окупованих територіях
  • Головний пріоритет під час війни - мир

Проведення виборів під час війни наразі неможливе через вимоги Конституції, виборчого законодавства та безпекову ситуацію. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю американському телеканалу CBS News.

"Я готовий провести їх хоч завтра, але якщо триватиме війна, ви не можете це зробити, ані відповідно до Конституції, ані до виборчого законодавства, ані до безпекової ситуації в першу чергу", - сказав Зеленський.

відео дня

За словами президента, одним із ключових питань є безпека громадян. Він також звернув увагу на те, що мільйони українців перебувають за кордоном, а частина територій України залишається тимчасово окупованою.

"Як люди будуть голосувати, коли діти не можуть ходити до школи? Як проводити вибори, коли 9 млн людей перебувають за кордоном? Зазвичай за кордоном голосують близько пів мільйона людей", - зазначив Зеленський.

Окремо президент порушив питання участі громадян із тимчасово окупованих територій та контролю за виборчим процесом там. Зеленський також заявив, що для людей під час війни пріоритетом є безпека та повсякденне життя, а не політична боротьба.

"Під час війни мир є ціллю номер один. А політика навіть не є другим номером", - сказав глава держави.

Яка мета заклику Федорова до виборів - думка експертів

Публіцист Віталій Портников вважає, що звернення Михайла Федорова від 18 серпня може свідчити про початок його політичної кар’єри. За словами Портникова, прагнення до проведення виборів у демократичній державі є природним, як і позиція Федорова про те, що Володимир Путін не має вирішувати долю українських виборів.

Водночас Портников наголосив, що проведення виборів залежить передусім від війни та чинного режиму воєнного стану. Саме він, на думку публіциста, наразі обмежує можливість ухвалення необхідних правових рішень.

Про початок політичної гри після заяви Федорова говорить і керівник аналітичного центру "Ділова столиця" Вадим Денисенко. Він зазначив, що оцінки виступу Федорова різняться – від критики через відсутність конкретних прізвищ до позитивної реакції тих, хто очікував чіткішої опозиційної позиції щодо президента.

На думку Денисенка, процес виходить за межі особистої політичної кампанії Федорова. Він вважає, що ексміністр може отримати можливість продемонструвати високий результат на майбутніх виборах.

Вибори в Україні - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Михайло Подоляк заявив, що проведення голосування технічно можливе лише після стійкого припинення вогню. Він додав, що технологічно вибори можливі навесні 2027.

Колишній міністр оборони Михайло Федоров закликав знайти законний і безпечний механізм для проведення голосування навіть у разі затяжної війни. Він підкреслив необхідність забезпечення права голосу за кордоном та захисту виборчого процесу.

Раніше Зеленський категорично висловився щодо ідеї проведення виборів в Україні в нинішніх умовах. За його словами, організація повноцінної виборчої кампанії під час війни, що триває, може мати вкрай негативні наслідки для внутрішньої стабільності країни.

Читайте також:

Про джерело: CBS News

CBS News - новинний підрозділ американської телерадіокомпанії CBS. Телевізійні програми CBS News включають CBS Evening News, CBS Mornings, програми новинного журналу CBS News Sunday Morning, 60 Minutes і 48 Hours, а також недільну ранкову політичну програму Face the Nation. CBS News Radio випускає щогодини випуски новин для сотень радіостанцій, а також контролює подкасти CBS News, як-от The Takeout Podcast. CBS News також керує CBS News 24/7, цілодобовою мережею цифрових новин, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Володимир Зеленський президентські вибори в Україні вибори в Україні
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Готовий хоч завтра": Зеленський назвав три умови для проведення виборів

"Готовий хоч завтра": Зеленський назвав три умови для проведення виборів

12:24Україна
Путін не закінчує війну бо боїться бунту мільйона військових - Зеленський

Путін не закінчує війну бо боїться бунту мільйона військових - Зеленський

11:42Війна
Мобілізація, наступ на Чернігів і напад на НАТО: Коваленко – про те, що буде після виборів у Росії

Мобілізація, наступ на Чернігів і напад на НАТО: Коваленко – про те, що буде після виборів у Росії

11:30Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з вечерею короля за 44 с

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з вечерею короля за 44 с

Згрібати листя більше не треба: названо кращу і безпечнішу альтрнативу

Згрібати листя більше не треба: названо кращу і безпечнішу альтрнативу

Перемоги для всіх не буде: Зеленський сказав, чим закінчиться війна в Україні

Перемоги для всіх не буде: Зеленський сказав, чим закінчиться війна в Україні

Іспанський оркестр виконав хіти Вєрки Сердючки та Руслани у симфонічній версії

Іспанський оркестр виконав хіти Вєрки Сердючки та Руслани у симфонічній версії

Том Круз продемонстрував сталевий прес у свої 64 роки

Том Круз продемонстрував сталевий прес у свої 64 роки

Останні новини

12:44

Зіпсована їжа і антисанітарія: в Україні перевірили шкільні харчоблоки

12:24

"Готовий хоч завтра": Зеленський назвав три умови для проведення виборів

11:54

Жолуді та шишки не варто викидати: як з користю використати їх в саду

11:51

Китайський гороскоп на завтра, 17 вересня: Півням - вимоги, Коням - перевірка

11:47

Кандидат у президенти FIDE Розенштейн намагається побудувати навколо себе нову реальність

Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)Їх знищила Росія: міста, яких більше немає (лонгрід)
11:42

Путін не закінчує війну бо боїться бунту мільйона військових - Зеленський

11:34

Бур'яни висохнуть і щезнуть назавжди: чим полити тріщини і шви між бруківкоюВідео

11:30

Мобілізація, наступ на Чернігів і напад на НАТО: Коваленко – про те, що буде після виборів у Росії

11:12

У РФ зникла зірка популярних "бандитських" фільмів

Реклама
10:58

Для чого насправді призначені відсіки в пральній машині: знають одиниці

10:52

"Швидку викликали": Бужинська зізналася, як довела Повалій

10:49

Ліквідовано топгенерала РФ Антона Груніса, якого хвалив Путін - медіа

10:38

Правило трьох років: секретний прийом садівників для пишного цвітіння бузкуВідео

10:06

Удар був смертельним: РФ атакувала автобус на Нікопольщині, є багато жертв

10:00

Гороскоп на завтра, 17 вересня: Ракам - вигода, Водоліям - прибуток

09:59

"Ідеальний герой - покійник": Каменських зробила нову скандальну заяву

09:59

Затишшя перед бурею: як довго НБУ утримає курс долара нижче 45 грн

09:26

Смачна і швидка страва зі звичайного фаршу: рецепт м'ясних трикутників

08:50

РФ "розпочала полювання на потяги": окупанти завдали удару по рейсу УЗ Київ - Миколаїв

08:38

Ситуація для армії Путіна погіршується: в РФ б'ють на сполох через операцію ЗСУ

Реклама
08:25

"Краще сидіти з родиною": Зеленський відповів, чи сяде за стіл переговорів із ПутінимВідео

07:57

Магнітна буря G1 охопила Землю: коли геомагнітний шторм вщухне

07:27

У Києві двічі за ранок лунали вибухи, горять склади — подробиці

06:53

Перемоги для всіх не буде: Зеленський сказав, чим закінчиться війна в УкраїніВідео

05:46

Біда піде, а гроші прийдуть: чотирьох знаків зодіаку чекає великий успіх

05:24

Згрібати листя більше не треба: названо кращу і безпечнішу альтрнативуВідео

05:05

"Схожа на Ротару": невпізнанна Сумська стала брюнеткою

04:36

Іриси цвістимуть пишніше: що потрібно зробити з кущами у вересніВідео

04:04

Навіщо дівчата обгортають волосся фольгою перед сном: відповідь експертів

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з вечерею короля за 44 с

03:34

Не здивують іноземців: які українські імена для дітей стали трендом за кордоном

02:41

Яблуні дадуть розкішний урожай: чим підживити дерева восени

01:49

Астрологи назвали місяці народження людей із "королівським" минулим

01:22

Затримка допомоги Заходу загрожує Україні масштабним урізанням видатків - Корецький

00:31

Хіт 1969 року з одним із найвідоміших гітарних соло увійшов в історію музикиВідео

15 вересня, вівторок
23:40

Чому 16 вересня не можна витрачати багато грошей: яке церковне свято

22:32

Росія двічі за останні тижні атакувала президентський літак дронами - Зеленський

22:23

Жалюзі втрачають позиції: що тепер встановлюють на вікна замість них

22:17

Більшість робить неправильно: куди насправді викидати туалетний папір

22:15

В Україні перепишуть курс долара: що чекає на українців у 2027 році

Реклама
21:53

ДПСУ попередила про призупинення роботи пунктів пропуску: за яких умов

21:48

Що станеться при змішуванні спирту й перекису водню: наслідки приголомшать

21:25

Жовті плями на білому одязі зникнуть після одного прання: що додати до барабануВідео

21:21

Дрон упав за кілометр від бази Бундесверу: у Німеччині розгорнули масштабну операцію

21:18

Грошовий дощ та нові можливості: 4 знаки зодіаку упіймають удачу 16 вересня

20:55

Іспанський оркестр виконав хіти Вєрки Сердючки та Руслани у симфонічній версії

20:50

Більше не осяде: один простий компонент зробить бісквіт високим та пухким

20:47

Хто сформував населення Європи тисячі років тому: Кущ відреагував на промову ПінчукаПогляд

20:20

Навіщо господині змішують соду з лимоном: 3 випадки, коли реально працює

20:18

Звільнили територію більшу за Житомир: в 3 АК розкрили нові деталі операції "Вівальді"

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Львова
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти