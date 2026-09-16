'Готовий хоч завтра': Зеленський назвав три умови для проведення виборів

За словами глави держави, головною метою України є мир, а не голосування в умовах хаосу та загрози для життя громадян.

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Зеленський розповів, чому проведення виборів зараз неможливе / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube, УНІАН

Ключові тези Зеленського:

Вибори під час війни наразі неможливі

Серед проблем - голосування українців за кордоном і на окупованих територіях

Головний пріоритет під час війни - мир

Проведення виборів під час війни наразі неможливе через вимоги Конституції, виборчого законодавства та безпекову ситуацію. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю американському телеканалу CBS News.

"Я готовий провести їх хоч завтра, але якщо триватиме війна, ви не можете це зробити, ані відповідно до Конституції, ані до виборчого законодавства, ані до безпекової ситуації в першу чергу", - сказав Зеленський. відео дня

За словами президента, одним із ключових питань є безпека громадян. Він також звернув увагу на те, що мільйони українців перебувають за кордоном, а частина територій України залишається тимчасово окупованою.

"Як люди будуть голосувати, коли діти не можуть ходити до школи? Як проводити вибори, коли 9 млн людей перебувають за кордоном? Зазвичай за кордоном голосують близько пів мільйона людей", - зазначив Зеленський.

Окремо президент порушив питання участі громадян із тимчасово окупованих територій та контролю за виборчим процесом там. Зеленський також заявив, що для людей під час війни пріоритетом є безпека та повсякденне життя, а не політична боротьба.

"Під час війни мир є ціллю номер один. А політика навіть не є другим номером", - сказав глава держави.

Яка мета заклику Федорова до виборів - думка експертів

Публіцист Віталій Портников вважає, що звернення Михайла Федорова від 18 серпня може свідчити про початок його політичної кар’єри. За словами Портникова, прагнення до проведення виборів у демократичній державі є природним, як і позиція Федорова про те, що Володимир Путін не має вирішувати долю українських виборів.

Водночас Портников наголосив, що проведення виборів залежить передусім від війни та чинного режиму воєнного стану. Саме він, на думку публіциста, наразі обмежує можливість ухвалення необхідних правових рішень.

Про початок політичної гри після заяви Федорова говорить і керівник аналітичного центру "Ділова столиця" Вадим Денисенко. Він зазначив, що оцінки виступу Федорова різняться – від критики через відсутність конкретних прізвищ до позитивної реакції тих, хто очікував чіткішої опозиційної позиції щодо президента.

На думку Денисенка, процес виходить за межі особистої політичної кампанії Федорова. Він вважає, що ексміністр може отримати можливість продемонструвати високий результат на майбутніх виборах.

Вибори в Україні - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Михайло Подоляк заявив, що проведення голосування технічно можливе лише після стійкого припинення вогню. Він додав, що технологічно вибори можливі навесні 2027.

Колишній міністр оборони Михайло Федоров закликав знайти законний і безпечний механізм для проведення голосування навіть у разі затяжної війни. Він підкреслив необхідність забезпечення права голосу за кордоном та захисту виборчого процесу.

Раніше Зеленський категорично висловився щодо ідеї проведення виборів в Україні в нинішніх умовах. За його словами, організація повноцінної виборчої кампанії під час війни, що триває, може мати вкрай негативні наслідки для внутрішньої стабільності країни.

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Про джерело: CBS News CBS News - новинний підрозділ американської телерадіокомпанії CBS. Телевізійні програми CBS News включають CBS Evening News, CBS Mornings, програми новинного журналу CBS News Sunday Morning, 60 Minutes і 48 Hours, а також недільну ранкову політичну програму Face the Nation. CBS News Radio випускає щогодини випуски новин для сотень радіостанцій, а також контролює подкасти CBS News, як-от The Takeout Podcast. CBS News також керує CBS News 24/7, цілодобовою мережею цифрових новин, пише Вікіпедія.

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