Зіпсована їжа і антисанітарія: в Україні перевірили шкільні харчоблоки

Батьків обурили результати перевірок та новий скандал через шкільне харчування для дітей.

https://glavred.net/mamam/prosrochennye-produkty-i-antisanitariya-v-ukraine-proverili-shkolnye-pishchebloki-10797035.html Посилання скопійоване

У Львові показали жахливий стан одного із шкільних харчоблоків / Колаж: Главред, фото: lvivdpss.gov.ua/

Коротко:

В Україні новий скандал через шкільне харчування

У Львові виявили низку порушень на харчоблоці однієї зі шкіл

Держпродспоживслужба виявила проблеми зі шкільним харчуванням у майже 500 закладах

У перші дні вересня у соцмережах виник скандал через безкоштовне дитяче харчування в одній з шкіл Чернівців. Після цього відповідальні чиновники пообіцяли виправити ситуацію.

Однак через тиждень про проблеми зі шкільними стравами для дітей заговорили у Львові. У мережі масово обговорюють харчування в одній з місцевих шкіл. Дітям нібито подали на обід зіпсуті продукти, а в харчоблоці виявили антисанітарію.

відео дня

Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області повідомило, що фахівці помітили у соцмережах дописи обурених батьків та оперативно відреагували на них.

"Провели позаплановий захід державного нагляду та контролю на предмет відповідності безпечності харчових продуктів та санітарному законодавству. За результатами перевірки виявлено ряд грубих порушень. Вживаються заходи про вилучення з обігу продукції та закриття харчоблоку на 10 днів", - йдеться у повідомленні.

Реакція на скандальні світлини з харчоблоку однієї зі шкіл Львова / фото: скріншот

Реакція українців на контроль дитячого харчування

Під дописом Держпродспоживслужби українці обурилися тим, в яких умовах дітям готували їжу. Також у них виникли питання щодо перевірок, які раніше проводили у харчоблоці та чомусь не виявили порушень.

"Хто проводив перевірку перед початком навчання? Невже дані професіонали не бачили цих грубих порушень до висвітлення в мережі", - написав Віталій Губрій.

Реакція українців на контроль дитячого харчування / фото: скріншот

"Немає слів…10 днів не поможе. Самим не бридко , чи може руки ростуть з ...? Невже не можна помити (харчоблок - Главред)", - прокоментувала допис Надія Кучерява.

Реакція українців на контроль дитячого харчування / фото: скріншот

Що показали перевірки харчоблоків по всій Україні

Голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук в етері "Сніданок з 1+1" розповів, що після попереднього скандалу уряд доручив перевірити, як насправді годують дітей по всій країні і вже є перші результати.

Держпроспоживслужба по всій країні проаналізувала організацію харчування у 924 школах і щонайменше у 487 із них виявили порушення у сфері безпечності харчових продуктів.

"Сьогодні ми по результатах перевірок констатуємо те, що 35% порушень – це саме є недотримання меню. І ми ініціюємо і пояснюємо закладам освіти або кейтеринговим компаніям, які відповідають за організацію харчових, що це меню потрібно змінюватися", - зазначив Ткачук.

Шкільне харчування в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у Чернівцях вирішили провести перевірку організації харчування в школах після появи в інтернеті скарги на обід, який отримали учні.

Після цього у Threads українці поділилися фото обідів своїх дітей у різних куточках країни. У більшості шкіл подають дітям збалансовані безкоштовні обіди з гарніром, м'ясом або рибою, овочами, фруктами та напоями.

Зауважимо, що з січня 2022 року всі школи та дитячі садки України перейшли на нове оновлене меню. Його розробляла перша леді України Олена Зеленська і відомий кулінар Євген Клопотенко.

Читайте також:

Про джерело: Держпродспоживслужба Держпродспоживслужба - це скорочена назва Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Служба була утворена у вересні 2014. Вона стежить за тим, щоб усе, що ми їмо, купуємо й використовуємо, було якісним та безпечним для споживача. Діяльність Служби спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом Міністрів України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред