Ліквідовано топгенерала РФ Антона Груніса, якого хвалив Путін - медіа

Незадовго до смерті генерал-майор брехав Путіну про нібито взяття Костянтинівки.

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Антон Груніс / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео Міноборони РФ

Коротко:

Генерал-майора РФ Антона Груніса ліквідовано

Груніс раніше доповідав Путіну про нібито захоплення Костянтинівки

Груніс був командиром 4-ї ОМСБр країни-агресора

В Україні ліквідували генерал-майора російської армії Антона Груніса, який командував 4-ю окремою мотострілецькою бригадою. Раніше він доповідав Володимиру Путіну про нібито захоплення Костянтинівки на Донеччині. Про смерть топгенерала повідомив Telegram-канал Astra.

Згодом смерть Груніса підтвердили у 4-й окремій мотострілецькій бригаді. Точні обставини, дата та місце смерті Груніса наразі невідомі.

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На початку липня Груніс доповідав Путіну про нібито захоплення Костянтинівки. Тоді російський президент позитивно відгукувався про генерала: "Людина з литовським прізвищем, яка народилася в Казані, воює блискуче".

При цьому лише наприкінці серпня Груніс отримав найвищу державну нагороду РФ - "Золоту Зірку" Героя Росії. 28 серпня міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов вручив йому медаль "за мужність і героїзм, виявлені під час виконання військового обов'язку".

Що відомо про Антона Груніса

Груніс командував 4-ю окремою мотострілецькою бригадою, яка брала участь у боях на Бахмутському та Костянтинівському напрямках. На початку липня він доповів Путіну про нібито взяття Костянтинівки під контроль російських військ.

За відкритими даними, Груніс закінчив Казанське суворовське училище у 1996 році, брав участь у війнах у Чечні та проти Грузії. У 2021 році він вийшов у запас, але після початку повномасштабного вторгнення повернувся до служби. У 2024 році йому присвоїли звання генерал-майора.

4-та ОМСБр була сформована у 2014 році на базі незаконних збройних формувань так званої "ЛНР". Після інтеграції до російської армії її включили до 2-го армійського корпусу, а згодом - до складу 3-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу РФ.

У 2014 році він брав участь в окупації Криму. Підрозділи його бригади вели загарбницьку війну на Лисичанському, Кремінському, Бахмутському напрямках, а також поблизу Кліщіївки та Часового Яру. У 2026 році їх фіксували в боях за Костянтинівку.

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Як раніше повідомляв Главред, керівник ЦПД Андрій Коваленко заявив про аварію військового літака Ан-26 у тимчасово окупованому Криму. Він розповів, що авіакатастрофа в Криму спричинила загибель усіх людей на борту.

Російські Telegram-канали ASTRA і MASH повідомили про замах на російсього генерал-майора Миколу Варпаховича у Саратовській області. Напад зафіксовано 3 вересня у селищі Пробудження, поранення отримав також водій і у потерпілого влучили дві кулі.

Фонд "Народний фронт" повідомив про смерть виконавчого директора Анатолія Чернишова після атаки в Криму. Фонд заявив, що Чернишов отримав мінно-вибухові травми.

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Про джерело: Astra Незалежне видання, запущене одразу після початку повномасштабної війни. Видання висвітлює гарячі теми війни РФ із Україною, а також злочинів російської армії.

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