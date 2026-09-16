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Ліквідовано топгенерала РФ Антона Груніса, якого хвалив Путін - медіа

Руслана Заклінська
16 вересня 2026, 10:49
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Незадовго до смерті генерал-майор брехав Путіну про нібито взяття Костянтинівки.
Ліквідовано топгенерала РФ Антона Груніса, якого хвалив Путін - медіа
Антон Груніс / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео Міноборони РФ

Коротко:

  • Генерал-майора РФ Антона Груніса ліквідовано
  • Груніс раніше доповідав Путіну про нібито захоплення Костянтинівки
  • Груніс був командиром 4-ї ОМСБр країни-агресора

В Україні ліквідували генерал-майора російської армії Антона Груніса, який командував 4-ю окремою мотострілецькою бригадою. Раніше він доповідав Володимиру Путіну про нібито захоплення Костянтинівки на Донеччині. Про смерть топгенерала повідомив Telegram-канал Astra.

Згодом смерть Груніса підтвердили у 4-й окремій мотострілецькій бригаді. Точні обставини, дата та місце смерті Груніса наразі невідомі.

відео дня

На початку липня Груніс доповідав Путіну про нібито захоплення Костянтинівки. Тоді російський президент позитивно відгукувався про генерала: "Людина з литовським прізвищем, яка народилася в Казані, воює блискуче".

При цьому лише наприкінці серпня Груніс отримав найвищу державну нагороду РФ - "Золоту Зірку" Героя Росії. 28 серпня міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов вручив йому медаль "за мужність і героїзм, виявлені під час виконання військового обов'язку".

Що відомо про Антона Груніса

Груніс командував 4-ю окремою мотострілецькою бригадою, яка брала участь у боях на Бахмутському та Костянтинівському напрямках. На початку липня він доповів Путіну про нібито взяття Костянтинівки під контроль російських військ.

За відкритими даними, Груніс закінчив Казанське суворовське училище у 1996 році, брав участь у війнах у Чечні та проти Грузії. У 2021 році він вийшов у запас, але після початку повномасштабного вторгнення повернувся до служби. У 2024 році йому присвоїли звання генерал-майора.

4-та ОМСБр була сформована у 2014 році на базі незаконних збройних формувань так званої "ЛНР". Після інтеграції до російської армії її включили до 2-го армійського корпусу, а згодом - до складу 3-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу РФ.

У 2014 році він брав участь в окупації Криму. Підрозділи його бригади вели загарбницьку війну на Лисичанському, Кремінському, Бахмутському напрямках, а також поблизу Кліщіївки та Часового Яру. У 2026 році їх фіксували в боях за Костянтинівку.

Ліквідація росіян - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, керівник ЦПД Андрій Коваленко заявив про аварію військового літака Ан-26 у тимчасово окупованому Криму. Він розповів, що авіакатастрофа в Криму спричинила загибель усіх людей на борту.

Російські Telegram-канали ASTRA і MASH повідомили про замах на російсього генерал-майора Миколу Варпаховича у Саратовській області. Напад зафіксовано 3 вересня у селищі Пробудження, поранення отримав також водій і у потерпілого влучили дві кулі.

Фонд "Народний фронт" повідомив про смерть виконавчого директора Анатолія Чернишова після атаки в Криму. Фонд заявив, що Чернишов отримав мінно-вибухові травми.

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Про джерело: Astra

Незалежне видання, запущене одразу після початку повномасштабної війни. Видання висвітлює гарячі теми війни РФ із Україною, а також злочинів російської армії.

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