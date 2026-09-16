Ліквідовано топгенерала РФ Антона Груніса, якого хвалив Путін - медіа

Коротко:
- Генерал-майора РФ Антона Груніса ліквідовано
- Груніс раніше доповідав Путіну про нібито захоплення Костянтинівки
- Груніс був командиром 4-ї ОМСБр країни-агресора
В Україні ліквідували генерал-майора російської армії Антона Груніса, який командував 4-ю окремою мотострілецькою бригадою. Раніше він доповідав Володимиру Путіну про нібито захоплення Костянтинівки на Донеччині. Про смерть топгенерала повідомив Telegram-канал Astra.
Згодом смерть Груніса підтвердили у 4-й окремій мотострілецькій бригаді. Точні обставини, дата та місце смерті Груніса наразі невідомі.
На початку липня Груніс доповідав Путіну про нібито захоплення Костянтинівки. Тоді російський президент позитивно відгукувався про генерала: "Людина з литовським прізвищем, яка народилася в Казані, воює блискуче".
При цьому лише наприкінці серпня Груніс отримав найвищу державну нагороду РФ - "Золоту Зірку" Героя Росії. 28 серпня міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов вручив йому медаль "за мужність і героїзм, виявлені під час виконання військового обов'язку".
Що відомо про Антона Груніса
Груніс командував 4-ю окремою мотострілецькою бригадою, яка брала участь у боях на Бахмутському та Костянтинівському напрямках. На початку липня він доповів Путіну про нібито взяття Костянтинівки під контроль російських військ.
За відкритими даними, Груніс закінчив Казанське суворовське училище у 1996 році, брав участь у війнах у Чечні та проти Грузії. У 2021 році він вийшов у запас, але після початку повномасштабного вторгнення повернувся до служби. У 2024 році йому присвоїли звання генерал-майора.
4-та ОМСБр була сформована у 2014 році на базі незаконних збройних формувань так званої "ЛНР". Після інтеграції до російської армії її включили до 2-го армійського корпусу, а згодом - до складу 3-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу РФ.
У 2014 році він брав участь в окупації Криму. Підрозділи його бригади вели загарбницьку війну на Лисичанському, Кремінському, Бахмутському напрямках, а також поблизу Кліщіївки та Часового Яру. У 2026 році їх фіксували в боях за Костянтинівку.
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Про джерело: Astra
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