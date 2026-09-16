За виконання композиції "The Thrill Is Gone" Бі Бі Кінг отримав премію "Греммі" у 1971 році в номінації "Найкраще чоловіче R&B-вокальне виконання".

https://glavred.net/stars/hit-1969-goda-s-odnim-iz-samyh-izvestnyh-gitarnyh-solo-voshel-v-istoriyu-muzyki-10796957.html Посилання скопійоване

Хіт 1969 року з одним із найвідоміших гітарних соло увійшов в історію музики / колаж: Главред, фото: facebook.com/bbking

Коротко:

Пісня розповідає про завершення любовних стосунків і стан людини

Авторами оригінальної пісні були Рой Хокінс і Рік Дарнелл

Саме інтерпретація Бі Бі Кінга здобула світову популярність

Композиція "The Thrill Is Gone" у виконанні американського блюзового музиканта Бі Бі Кінга вважається однією з знакових пісень із видатним гітарним соло.

Як пише Parade, композиція була створена в 1969 році і згодом увійшла до списку найкращих гітарних соло всіх часів. При цьому авторами оригінальної пісні були Рой Хокінс і Рік Дарнелл, які написали її ще в 1951 році. Однак саме інтерпретація Бі Бі Кінга здобула світову популярність.

відео дня

Пісня розповідає про завершення любовних стосунків і стан людини, яка розуміє, що колишні почуття зникли. Композиція швидко завоювала популярність: вона піднялася до 15-ї позиції в американському чарті Billboard Hot 100 і посіла третє місце в R&B-чарті.

Гітарна майстерність Бі Бі Кінга протягом його кар'єри неодноразово відзначалася музичними нагородами. Виконання "The Thrill Is Gone" стало ще однією важливою частиною його творчої спадщини та зміцнило репутацію одного з видатних блюзових гітаристів. У своїй музиці Кінг поєднував елементи мемфіського, сучасного та соул-блюзу.

"Теми смирення та емоційного виснаження знайшли відгук у тисяч слухачів", - зазначали критики. За виконання цієї композиції Бі Бі Кінг отримав премію "Греммі" у 1971 році в категорії "Найкраще чоловіче R&B-вокальне виконання".

Через десятиліття "The Thrill Is Gone" продовжує зберігати статус класики. Пісня залишається популярною й сьогодні: на Spotify вона набрала понад 112 мільйонів прослуховувань і продовжує лунати на радіостанціях по всьому світу.

Новини музики

Раніше Главред повідомляв, що композиція "Just Like Heaven" британського гурту The Cure, вперше випущена в 1987 році, через майже 40 років знову опинилася в центрі уваги. Видання Billboard включило її до рейтингу 50 найкращих рок-пісень про кохання, надавши треку четверте місце. При цьому історія створення композиції безпосередньо пов’язана з особистими стосунками вокаліста гурту Роберта Сміта.

Музичне видання Far Out склало рейтинг найтривожніших композицій 1980-х років. Перше місце у списку посіла пісня The Mercy Seat австралійського колективу Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменита композиція Queen і Девіда Боуї "Under Pressure", випущена в 1981 році, несподівано знову з’явилася в музичних чартах через понад чотири десятиліття. Цього тижня пісня посіла 24-те місце в рейтингу Billboard Hard Rock Streaming Songs.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Бі Бі Кінг Бі Бі Кінг (B.B. King, справжнє ім'я - Райлі Бі Кінг) - легендарний американський блюзовий гітарист, співак і автор пісень, визнаний у всьому світі "Королем блюзу". Музикант прожив 89 років (16 вересня 1925 - 14 травня 2015) і сформував унікальний стиль виконання, який вплинув на цілі покоління рок- та блюзових виконавців. Кінг розробив витончену техніку гітарного соло, засновану на плавних підтягуваннях струн (бендах) та віртуозному вібрато. Його манера гри впізнавана миттєво: гітара в його руках буквально "розмовляла" і "співала". Свою культову чорну гітару Gibson музикант ласкаво називав Люсіль. За легендою, він виніс її з палаючого танцювального залу, де двоє чоловіків влаштували бійку через жінку на ім’я Люсіль. Відтоді це ім’я носили всі його основні інструменти. Журнал Rolling Stone поставив його на 6-те місце у списку "100 найкращих гітаристів усіх часів". Кінг здобув 15 премій "Греммі" (включно з нагородою за життєві досягнення) і був включений до Зали слави рок-н-ролу. Візитною карткою музиканта стала композиція "The Thrill Is Gone" (1969), соло в якій вважається одним із найкращих гітарних соло в історії музики. Кінг виступав практично до самого кінця життя. У свої золоті роки він міг давати до 300 концертів на рік, подорожуючи по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред