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Українці з дітьми повинні залишити домівки: де оголосили обов'язкову евакуацію

Анна Косик
16 вересня 2026, 14:03
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Через високий рівень небезпеки батьків просять не зволікати з виїздом.
Українці з дітьми повинні залишити домівки: де оголосили обов'язкову евакуацію
Багато сімей з Донеччині мають покинути власні домівки / Колаж: Главред, фото: mvs.gov.ua, dsns.gov.ua

Що повідомив Філашкін:

  • На Донеччині проводитимуть обов'язкову евакуацію дітей у нових населених пунктах
  • Евакуацію неповнолітніх проведуть у супроводі відповідальних за них дорослих
  • Низка вулиць Слов'янська попала під розширення зони евакуації

У Донецькій області розширюється зона обов'язкової евакуації дітей у примусовий спосіб. Про це повідомив у Facebook начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Йдеться про окремі населені пункти Святогірської, Слов'янської та Новодонецької громад. Евакуацію проводитимуть у супроводі батьків, осіб, які їх замінюють, або законних представників.

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"До роботи залучені місцеві військові адміністрації, поліція, рятувальники, служба у справах дітей. Людей супроводжуватимуть на всіх етапах - від виїзду до приймального пункту і подальшого розміщення у безпечніших регіонах. Усі рішення ухвалюємо з однією метою - не допустити нових жертв серед дітей. Прошу батьків не зволікати і не наражати дітей на небезпеку", - наголосив очільник ОВА.

До зони обов’язкової евакуації тепер включено:

  • Села Святогірської громади - Адамівка, Глибока Макатиха, Микільське, Хрестище;
  • Виїзди у Слов'янську - Історичний, Квітневий, Миколи Хвильового, Скіфський, Яковлєва Олексія;
  • Вулиці у Слов'янську - 6-го Вересня, Анатолія Свиридюка, Бердянська, Березнева, Бориса Патона, Василя Сліпака, Василя Стуса, Вереснева, Волошкова, Волонтерів, Геологічна, Гірська, Демократична, Дмитра Донцова, Енеїди, Єдності, Журналістів, Зоряна, Івана Федорова, Ігоря Грішина, Ізюмська, Калинова, Карпатської Січі, Керченська, Кленова, Князя Ігоря, Козацька, Колонтаївська, Корсунська, Котляревського, Красногірська, Ланова, Левадна, Лесі Українки, Лісна, Літературна, Луганська, Мальовнича, Мацька, Медова, Миколи Колосовського, Миколи Семейка, Миколи Хвильового, Миру, Мистецька, Молодіжна, Назара Яремчука, Новоселівська, Олеся Гончара, Отаманська, Охтирська, Павла Глазового, Північна, Привільна, Режисерська, Реконструкції, Рубіжна, Самбірська, Санаторна, Серпнева, Сільзаводська, Січових стрільців, Скіфська, Смарагдова, Солов’їна, Тениста, Трускавецька, Цілинна, Червоної калини, Чумацька, Щедра, Шляхетна, Ювілейна, Юрія Багатікова, Яковлєва Олексія, Янтарна;
  • Провулки у Слов'янську - 6-го Вересня, Анатолія Свиридюка, Бердянський, Високий, Волонтерів, Демократичний, Дмитра Донцова, Дружківський, Енеїди, Журналістів, Зоряний, Ізюмський, Історичний, Керченський, Князя Ігоря, Козацький, Красногірський, Кустарний, Лановий, Літературний, Привільний, Рубіжний, Скіфський, Смарагдовий, Солов’їний, Тараса Шевченка, Трускавецький, Цілинний, Червоної калини, Ягідний, Яковлєва Олексія;
  • Вулиці і провулки у Суханівці Слов'янської громади - Героїв неба, Горова, Зарічна, Лугова, Торецька, Лугового;
  • Селище та села у Новодонецькій громаді - Новодонецьке, Іверське, Новосамарське, Шостаківка.
Українці з дітьми повинні залишити домівки: де оголосили обов'язкову евакуацію
Слов'янськ / Інфографіка: Главред

Розширення зони евакуації в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на початку вересня у Дніпропетровській області оголосили обов’язкову евакуацію всього населення ще з двох сіл Слов’янської сільської громади Синельниківського району - Зоряного та Малiївського.

Раніше, у серпні, примусову евакуацію оголосили ще з 16 населених пунктів Синельниківського району Дніпропетровщини - під рішення потрапили Миколаївська, Петропавлівська та Українська громади.

Напередодні, у липні влада Херсонської області розширила зону обов'язкової евакуації через погіршення ситуації з безпекою та збільшення території російських обстрілів.

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Про персону: Вадим Філашкін

Вадим Філашкін - український державний діяч, голова Донецької обласної державної адміністрації із 27 грудня 2023 року. У минулому - заступник начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області та заступник голови Донецької обласної державної адміністрації, пише Вікіпедія.

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