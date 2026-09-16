Коротко:
- При чому тут нова дружина Петросяна
- Як дочка ставиться до його колишньої дружини
Російський гуморист Євген Петросян, який у захваті від терористичного вторгнення РФ в Україну, втратив свою дочку від першого шлюбу, яку він виховував разом із другою дружиною, коміком Оленою Степаненко.
Як пишуть російські пропагандисти, дізнавшись про роман Петросяна з молодою Тетяною Брухуновою, дочка Вікторіна стала на бік згаданої матері Степаненко, через що її стосунки з батьком серйозно зіпсувалися.
Подейкують, що Степаненко навіть намагалася примирити близьких людей, але спадкоємиця так і не змогла прийняти вибір артиста.
Путініст на старості років припускає, що колишня дружина та дочка планують проти нього якийсь задум.
"Женя мені сказав, що Вікторіна в Москві, але з ним на зв’язок не виходить. Женя не знає, що вони зі Степаненко роблять, але йому сказали, що замишляють щось проти нього", - одного разу проговорився друг гумориста Георгій Терехов.
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Про стосунки Петросяна та Брухунової
Подружжя узаконило стосунки наприкінці 2019 року. У 2020 році у них народився син Ваган, у 2023 - донька Матильда. Відтоді, як громадськість дізналася про роман Тетяни Брухунової з прихильником Путіна, на неї обрушився шквал хейту, адже всі впевнені - саме вона зруйнувала 30-річний союз Петросяна та Олени Степаненко.
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