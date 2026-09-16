Путініст Петросян втратив доньку: що з нею зробила його нова дружина

Євген Петросян знайшов собі нову дружину, але втратив рідну доньку.

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Євген Петросян втратив доньку через нову дружину / колаж: Главред, фото: instagram.com/bruhunova, instagram.com/petrosyanevgeny

Коротко:

При чому тут нова дружина Петросяна

Як дочка ставиться до його колишньої дружини

Російський гуморист Євген Петросян, який у захваті від терористичного вторгнення РФ в Україну, втратив свою дочку від першого шлюбу, яку він виховував разом із другою дружиною, коміком Оленою Степаненко.

Як пишуть російські пропагандисти, дізнавшись про роман Петросяна з молодою Тетяною Брухуновою, дочка Вікторіна стала на бік згаданої матері Степаненко, через що її стосунки з батьком серйозно зіпсувалися.

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Подейкують, що Степаненко навіть намагалася примирити близьких людей, але спадкоємиця так і не змогла прийняти вибір артиста.

Дочка Петросяна проти нього / Фото ЕГ

Путініст на старості років припускає, що колишня дружина та дочка планують проти нього якийсь задум.

"Женя мені сказав, що Вікторіна в Москві, але з ним на зв’язок не виходить. Женя не знає, що вони зі Степаненко роблять, але йому сказали, що замишляють щось проти нього", - одного разу проговорився друг гумориста Георгій Терехов.

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