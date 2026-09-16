Штраф до 34 тисяч і не тільки: в Україні почнуть карати 'гучних' водіїв

Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №15358 про штрафи за надмірний шум від авто та мотоциклів.

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В Україні каратимуть "гучних" водіїв / Колаж: Главред, фото: Патрульна поліція Київської області, УНІАН

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Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про штрафи за надмірний шум

Під час воєнного стану штрафи - 17 000 і 34 000 грн

За повторне порушення під час війни можуть позбавляти прав

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №15358, який передбачає відповідальність за керування транспортними засобами з перевищенням допустимого рівня шуму. За документ проголосував 261 народний депутат. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Законопроєкт передбачає штрафи за надмірний шум від автомобілів та мотоциклів. Штрафи для водіїв у розмірі 8500 гривень передбачені у мирний час, а за повторне порушення - 17 000 гривень.

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Під час воєнного стану штрафи можуть становити 17 000 гривень, а за повторне порушення - 34 000 гривень. Також за повторне порушення в умовах воєнного стану пропонується позбавляти водійських прав на строк від трьох до шести місяців.

Автори законопроєкту пояснюють ініціативу необхідністю зменшити акустичну дезорієнтацію сил ППО та мобільних вогневих груп. Гучні звуки автомобілів і мотоциклів під час війни можуть нагадувати звуки ворожих безпілотників та створювати додаткову тривогу серед населення.

Водночас закон ще не діє. Документ готують до другого читання, а допустимі рівні шуму та механізм їхнього вимірювання мають бути визначені окремо.

В Україні може з’явитися система штрафних балів для водіїв

Керівник патрульної поліції України Олексій Білошицький розповідав раніше, що в Україні планують запровадити систему штрафних балів для водіїв, однак механізм її роботи поки викликає чимало дискусій.

Штрафні бали для водіїв / Інфографіка: Главред

"Є ще одне спірне питання, яке вимагає обговорення і все-таки вирішення - це автоматична фіксація порушень. Зараз відповідальність у таких випадках часто несе власник автомобіля, а не той, хто фактично перебував за кермом. Це ускладнює коректне нарахування балів саме водієві-порушнику", - зазначив він.

За його словами, саме тому пропонується не застосовувати штрафні бали за порушення, зафіксовані автоматичними камерами або засобами фото- та відеофіксації.

Зміни для водіїв в Україні - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Київська міська прокуратура повідомила, що у Києві водій без посвідчення спричинив смертельну ДТП. У повідомленні зазначили, що внаслідок зіткнення загинула 51-річна водійка Hyundai.

Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський поінформував про плани щодо посилення контролю за дотриманням правил дорожнього руху. Зокрема, у повідомленні йшлося про повернення патрульних "Фантомів" та запуск десятків камер автоматичної фіксації швидкості.

Комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт №15358 щодо відповідальності за надмірний шум від транспортних засобів. Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, у документі передбачено штраф 34 тис. грн та можливе позбавлення прав за повторні порушення.

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Про персону: Ярослав Железняк Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

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