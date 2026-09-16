"На тлі посилених атак": Джолі емоційно висловилася про візит до України

Голлівудська актриса розповіла світові про реалії життя в Україні.

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Анджеліна Джолі відвідала Україну / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анджеліна Джолі, okumena

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Навіщо Анджеліна Джолі відвідала Харків і Карпати

Які враження залишив у актриси візит до України

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі трохи привідкрила завісу таємниці над своїм секретним візитом до України, який відбувся наприкінці літа. На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала великий допис, у якому поділилася враженнями від поїздки до Харкова та Карпат, а також захопилася стійкістю українців.

Актриса на власні очі побачила, як діти повертаються до навчання в умовах постійних обстрілів. У Харкові, розташованому поблизу кордону, класи облаштували прямо на станціях метро та в підземних школах на глибині трьох поверхів.

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Анджеліна Джолі в Харкові / фото: instagram.com, Анджеліна Джолі, okumena

"У той час як діти в Україні повертаються до навчання на тлі посилених атак на цивільне населення та інфраструктуру, я зустрілася з вчителями, тренерами та сусідами, завдяки яким діти можуть продовжувати навчатися в безпеці. Харків розташований поблизу російського кордону й зазнає ударів майже щодня, тому навчальні класи було облаштовано всередині станцій метро. Інші школи - повністю підземні, де маленькі діти вчаться читати на глибині трьох поверхів", - написала Джолі.

Зірка відвідала студію Caramel Studio на Північній Салтівці, де діти продовжують тренуватися під час тривог, а також арт-студію Aza Nizi Maza, яка працює під землею з 2022 року.

Син Джолі потренувався з українськими дітьми / фото: instagram.com, Анджеліна Джолі, okumena

У Карпатах Джолі побувала в Gen.Camp Family від організації Gen.Ukrainian, яка допомагає сім’ям військових, звільнених із полону. Актриса поспілкувалася з жінками, які роками самостійно виховували дітей, чекаючи на повернення чоловіків. Особливу роль у поїздці відіграв син актриси - Нокс. Юнак провів для дітей-учасників програми спеціальне заняття з тайського боксу.

Особливе місце в публікації актриси посіла трагічна історія українського волонтера та засновника організації "Плацдарм" Олексія Юкова. Джолі окремо висловила співчуття родині загиблого героя, який віддав життя заради того, щоб полеглі захисники повернулися додому.

Анджеліна Джолі з сином у Харкові / фото: instagram.com, spadkoyemets.kh

"Ми також вшанували пам’ять Олексія Юкова, засновника організації "Плацдарм", який присвятив життя евакуації, ідентифікації та поверненню тіл загиблих воїнів їхнім родинам. Він загинув, виконуючи цю роботу на передовій у серпні", - поділилася зірка.

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Про персону: Анджеліна Джолі Анджеліна Джолі - американська актриса кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН. За даними Вікіпедії, актриса є лауреаткою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша актриса в історії, яка три роки поспіль вигравала нагороду) та двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

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