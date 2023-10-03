"Пишаюся тобою і люблю тебе": Наталка Денисенко показала душевне фото з чоловіком-воїном ЗСУ

Відома актриса Наталка Денисенко поділилася фото з чоловіком-воїном ЗСУ Андрієм Федінчиком і привітала його зі святом.

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Денисенко / колаж Главред, фото Instagram

Відома актриса театру, кіно і дубляжу Наталка Денисенко поділилася в Instagram романтичною фотографією зі своїм чоловіком, актором Андрієм Федінчиком, який зараз служить у ЗСУ.

На фото щаслива Наталка позувала в обіймах приїхав з фронту додому чоловіка. Так актриса привітала чоловіка з Днем захисників і захисниць України, який цього року українці вперше відсвяткували 1 жовтня.

"Безмежна подяка всім, хто наближає наше життя під мирним небом! Особливі привітання у мене сьогодні будуть моєму головному захиснику! Так не хочеться знову тебе відпускати далеко, але я розумію, що це не тільки для мене. Пишаюся тобою і люблю тебе! Хочеться, щоб швидше настала наша перемога, і ми вітали наших хлопців з іншим настроєм! Слава Україні", - написала Наталка.

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Нагадаємо, раніше Наталка Денисенко потрапила в гучний скандал через свою поїздку з сином на море до Туреччини. Вона зізналася, що їй за це не соромно, адже її син вже давно просився на море і до відпочинку підштовхнув чоловік, який воює проти окупантів.

"Ні, тому що до війни я назбирала гроші і можу деякий час жити. Тому що мій чоловік в ВСУ. Тому що я весь час війни займалася волонтерством. Тому що я хочу, щоб моя дитина і я хоч на мить відпочили і були здорові, щасливі", – роз'яснила актриса.

Пізніше Денисенко розповіла про ті жахи війни, які довелося пережити її батькам у Чернігові.

"Моя мама була тільки після лікарні. Вони сиділи в підвалі. Були потрібні антибіотики, а в аптеках вже нічого не було. Зі світлом були проблеми, зі зв'язком теж, потім закінчилася вода, але мої батьки не хотіли виїжджати. Я сиділа з дитиною і розуміла, що нічого не можу зробити, я не можу ніяк їм допомогти. Це морально було найскладніше", - розповіла артистка. Але пізніше їй все ж вдалося домовитися про евакуацію батьків до Хмельницького.

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