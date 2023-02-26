Зірка 'Кріпосної' Денисенко зворушливо привітала чоловіка-бійця ЗСУ

Українська актриса Наталка Денисенко зворушливо привітала свого чоловіка, актора і бійця ЗСУ Андрія Федінчика з днем народження.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик / Колаж фото Instagram і скріншот з відео

Відома українська актриса кіно і дубляжу Наталка Денисенко (зірка серіалу "Кріпосна") душевно привітала з днем народження свого чоловіка, теж актора Андрія Федінчика, який зараз служить в ЗСУ. Привітання і кілька фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Днями Фединчику виповнилося 38 років.

"Минулого року я вітала тебе, коли ми ховалися з сином у підвалі від російських ракет, ти лежав у спальному мішку і посміхався. Цього року тебе привітали твої побратими сюрпризом, який я змогла передати тобі у відрядження, хоча ти і забороняв. Але ти заслуговуєш на свято!",- написала Денисенко

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Що подарувала актриса своєму чоловікові, поки невідомо. Денисенко показала фанатам кілька фото, зроблених, судячи з усього, в розташуванні тієї військової частини, де служить Федінчик.

Нагадаємо, раніше Наталка Денисенко потрапила в гучний скандал через свою поїздку з сином на море до Туреччини. Вона зізналася, що їй за це не соромно, адже її син вже давно просився на море і до відпочинку підштовхнув чоловік, який воює проти окупантів.

"Ні, тому що до війни я назбирала гроші і можу деякий час жити. Тому що мій чоловік в ВСУ. Тому що я весь час війни займалася волонтерством. Тому що я хочу, щоб моя дитина і я хоч на мить відпочили і були здорові, щасливі", – роз'яснила актриса.

Пізніше Денисенко розповіла про ті жахи війни, які довелося пережити її батькам у Чернігові.

"Моя мама була тільки після лікарні. Вони сиділи в підвалі. Були потрібні антибіотики, а в аптеках вже нічого не було. Зі світлом були проблеми, зі зв'язком теж, потім закінчилася вода, але мої батьки не хотіли виїжджати. Я сиділа з дитиною і розуміла, що нічого не можу зробити, я не можу ніяк їм допомогти. Це морально було найскладніше", - розповіла артистка. Але пізніше їй все ж вдалося домовитися про евакуацію батьків до Хмельницького.

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