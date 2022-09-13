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"Ось так от зайшов на чайок": Горбунов і Осадча зізналися, хто зробив перший крок у їхньому романі

13 вересня 2022, 10:47

Українські телеведучі Гобунов и Осадча зі сміхом пригадали, хто з них був більш рішучим на початку відносин.

Юрій Горбунов і Катя Осадча
Юрій Горбунов і Катя Осадча розповіли, хто став ініціатором їхнього роману / instagram.com/gorbunovyuriy

Сьогодні складно уявити сучасне українське телебачення без тандему ведучих - Юрія Горбунова та Каті Осадчої. Їх спільна плідна робота з часом переросла в роман, і тепер пара вже п'ять років разом та виховує двох спільних дітей.

В ефірі Сніданку з 1+1, присвяченому Дню народження Осадчої, не змогли обійти стороною її роман з Юрієм Горбуновим з усіма приємними для неї наслідками. Адже сім'я в житті ведучих займає дуже важливе місце.

Так Катя Осадча без збентеження зізналася, що саме вона зробила перший крок назустріч коханню.

"Я не могла уявити, що моїм чоловіком буде Юра Горбунов. Першим зізнався у коханні Юра. А ініціатором стосунків була я", - згадує з посмішкою вона.

Горбунов, тримаючи дружину за руку, підтвердив її слова: "Весь цей кіпіш підняла Катя! Все почалось з того, що я підвозив Катю після зйомок Голосу, Голосу. Діти, і ось так от "зайшов на чайок".

За лаштунками чоловік зізнався, що кохання для них обох було раптовим: "На сцені Голосу країни. Я вже не памятаю, який це був сезон, прямо там, за лаштунками. Це ж служебний роман. Отак взяв за руку, кажу: "Пішли готуватися", і бац! любов".

Менше місяця тому Горбунов та Осадча відзначали інше свято – День народження ведучого. Катя не стала засипати коханого банальностями. Натомість вона зробила чоловікові дуже незвичайне побажання.

Також раніше Осадча показала рідкісне фото свого первістка - 20-річного Іллі, який зараз здобуває освіту в США. Вона розповіла, який вклад робить її син від першого шлюбу у перемогу України над РФ.

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