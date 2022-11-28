"Ні зв'язку, ні води": зірка "Кріпосної" розповіла, як її батьки виживали в Чернігові

Наталка Денисенко/ Колаж фото УНІАН

Популярна українська артистка Наталія Денисенко розповіла про ті жахи війни, які довелося пережити її батьками в Чернігові. Моторошну історію вона виклала в інтерв'ю проекту ЖВЛ каналу "1+1".

Як каже Денисенко, навесні 2022 року Чернігів перебував під інтенсивними обстрілами з боку окупантів. Там були проблеми з поставками їжі, лікарських засобів, зі світлом і водою. Однак батьки Наталії довгий час не наважувалися виїхати – в тому числі і проблеми зі здоров'ям у її матері.

"Моя мама була тільки після лікарні. Вони сиділи в підвалі. Були потрібні антибіотики, а в аптеках вже нічого не було. Зі світлом були проблеми, зі зв'язком теж, потім закінчилася вода, але мої батьки не хотіли виїжджати. Я сиділа з дитиною і розуміла, що нічого не можу зробити, я не можу ніяк їм допомогти. Це морально було найскладніше", - розповіла артистка.

Але через кілька тижнів Денисенко вдалося домовитися про евакуацію батьків до Хмельницького, куди вона з часом поїхала з сином. Зараз вона з сином перебуває в Києві, поки її чоловік і теж актор Андрій Федінчик воює з окупантами в лавах ЗСУ.

Нагадаємо, раніше Наталка Денисенко потрапила в гучний скандал через свою поїздку з сином на море до Туреччини. Вона зізналася, що їй за це не соромно, адже її син вже давно просився на море і до відпочинку підштовхнув чоловік, який воює проти окупантів.

"Ні, тому що до війни я назбирала гроші і можу деякий час жити. Тому що мій чоловік в ВСУ. Тому що я весь час війни займалася волонтерством. Тому що я хочу, щоб моя дитина і я хоч на мить відпочили і були здорові, щасливі", – роз'яснила Денисенко.

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