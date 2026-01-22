Голлівудський актор вперше розповів про кінець дружби з Сарою Джесікою Паркер

Коротко:
- Кріс Нот підтвердив, що вони з Паркер більше не друзі
- Заява актриси стала для актора "болючою"
Американський актор Кріс Нот вперше детально пояснив, чому перестав спілкуватися з Сарою Джесікою Паркер, з якою багато років грав у серіалі "Секс у великому місті".
Як відомо, у 2021 році кілька жінок звинуватили актора, який зіграв у популярному шоу "Містера Біга/Супермена", у сексуальному насильстві. Актор всі звинувачення спростував, заявивши, що "ніколи не переходив і не перейде цю межу", а історії жінок назвав повною вигадкою.
Незабаром після цього Сара Джессіка Паркер разом із Синтією Ніксон і Крістін Девіс, які грали головні ролі в серіалі "Секс у великому місті", оприлюднили спільну заяву, підтримавши жінок, які зважилися виступити і поділитися своїм болючим досвідом.
В інтерв'ю Карі Майер Робінсон, фрагмент з якого публікує People, Нот підтвердив, що вони з Паркер більше не друзі. За його словами, заява актриси стала для нього "болючою" і такою, що "вплинула на все".
"Заява, яку вони оприлюднили, була нічим іншим, як управлінням брендом, насправді - я не знаю, це було сумно, це було розчаровувало, це було несподівано. Тому що потрібно було зателефонувати мені і почути мою сторону. Ви знаєте мене багато років, і ми працювали разом багато років", - йдеться в повідомленні.
Актор зазначив, що реакція зірок на скандал була "більш голлівудською, ніж сам Голлівуд", проте вони були знайомі дуже багато років, тому він чекав хоча б дзвінка і готовності вислухати його позицію.
"Те, що досягнуто, - це добре. Ти знаєш, хто і де стоїть, знаєш, хто твої справжні друзі, а хто ні. Це важливо знати. Я просто знаю, що якби ситуація була навпаки, я б так не вчинив", - додав Нот.
