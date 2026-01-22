95-річна Ліна Костенко опинилася у критичній ситуації в Києві — подробиці

Про біду поетеси розповіли сусіди.

Ліна Костенко - де живе / колаж: Главред, фото: facebook.com, Віталій Кличко, t.me/l_v_kostenko

Відома українська поетеса Ліна Костенко опинилася в критичній ситуації у власній київській квартирі. Як розповіли ТСН сусіди 95-річної знаменитості, температура в їхньому будинку значно знизилася.

Через удари по критичній інфраструктурі Києва тисячі будинків залишилися без світла і опалення. Шевченківський район, де проживає Костенко, не став винятком. Сусіди розповіли журналістам, що температура в квартирі 95-річної поетеси знизилася до критичних восьми градусів. Ліна Василівна дозволила знайомим повідомити, в яких важких умовах вона зараз живе. Сама Костенко, яка рідко з'являється на публіці, не змінила своїх звичок.

Квартира Ліни Костенко / фото: facebook.com, Віталій Кличко

"У другому під'їзді, де живе Ліна Василівна (Ліна Василівна дозволила мені про це сказати), теж жахлива температура. У неї вісім градусів", — передала літературознавець Роксана Харчук. Вона порівняла ситуацію в багатоповерхівці з "мікроконцентраційним табором".

Багатоквартирний будинок живе практично без опалення вже тиждень. Людям доводиться ходити у верхньому одязі навіть вдома і підніматися на верхні поверхи пішки. Одна із сусідок поетеси, докторка мистецтвознавства і лауреатка Шевченківської премії Тетяна Кара-Васильєва, також жартома поскаржилася на умови після російських атак.

Ліна Костенко з Валерієм Залужним і Віталієм Кличком / фото: facebook.com, Віталій Кличко

"Я сиджу і страждаю. Страждаю одягнена", — повідомила вона.

Ситуація з опаленням у Києві

В ніч на 22 січня в столиці почали запуск опалення в 3260 будинках, які залишалися без тепла через ворожі обстріли 9 і 20 січня. За прогнозами мера Віталія Кличка, теплоносій дійде до квартир киян протягом доби. Водопостачання в місті вже повністю відновлено для всіх категорій споживачів.

Про особу: Ліна Костенко Ліна Костенко — українська письменниця-шістдесятниця, поетеса, громадська діячка. Номінантка на Нобелівську премію з літератури в 1967 році, повідомляє Вікіпедія.

