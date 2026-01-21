Шлюб голлівудської українки Міли Куніс з Ештоном Кутчером тріщить по швах - ЗМІ

Нове захоплення Кутчера зробило його відстороненим від сім'ї.

Міла Куніс і Ештон Кутчер

Коротко:

У Міли Куніс та Ештона Катчера проблеми в шлюбі

Інсайдер розповів подробиці сімейної кризи

Голлівудські актори Міла Куніс і Ештон Катчер одружилися в 2015 році і довгий час вважалися однією з найміцніших пар західного шоу-бізнесу. Проте в їхніх стосунках намітився серйозний розлом.

Як повідомляють інсайдери виданню Radar Online, партнери почали сильно віддалятися один від одного. Причиною тому - нові захоплення Кутчера. Він нібито втратив інтерес і до Голлівуду, і до колишнього кола спілкування - весь вільний час він витрачає на бізнес і ділові контакти. Він як і раніше знімається, але особистий час актор не витрачає на сім'ю. Через це Міла відчуває себе покинутою.

"Він зосереджений на світі технологій, він ніби втратив інтерес до Голлівуду і, що ще гірше, до більшості своїх друзів. Це люди, яких вони знають багато років, і раптом у Ештона немає для них часу. Вся його енергія йде на ці інвестиції і на підтримку дружніх відносин з цими бізнесменами. Він постійно на зустрічах і входить до всіх цих рад директорів. Між цим і декількома голлівудськими проєктами, які він бере на себе, у нього немає часу на спілкування поза роботою", - говорить інформатор.

Чутки про проблеми в сім'ї пара не коментує - Куніс і Кутчер і раніше були вкрай стримані в тому, що стосується їхньої сім'ї. Пара не показує своїх дітей, Уайетт Ізабель (2014) і Дмитра Портвуда (2016), і тримає їх якомога далі від громадської уваги.

Міла Куніс і Ештон Кутчер - чому у акторів проблеми в шлюбі / ua.depositphotos.com

