"Для мене це принципово": українська співачка розповіла, як її кликали співати в РФ

Оксана Пекун розповіла, як її кликали співати в РФ

Українська співачка Оксана Пекун розповіла, як на самому початку російської агресії в 2014 році їй пропонували виступити в Росії за великий гонорар. Тоді її запрошували на фестиваль у Санкт-Петербурзі, обіцяючи оплату в розмірі 10 тисяч доларів. Про це пише УНІАН.

"Це був 2014 рік, коли росіяни тільки увійшли до Криму. Мені запропонували поїхати до Санкт-Петербурга на фестиваль і заплатити 10 тисяч доларів. Я навіть не розглядала цю пропозицію. Для мене це було принципове "ні", - зазначила Пекун. відео дня

За словами артистки, позиція для неї завжди була важливішою за гроші, а сцена - це не тільки робота, але й відповідальність перед країною і слухачами.

Днями, незважаючи на війну і складні реалії сьогодення, Оксана Пекун представила нову пісню "Коля - інша доля". Композиція стала своєрідним творчим перезавантаженням і відображенням внутрішніх змін, які співачка пережила за роки повномасштабної війни.

Прем'єра пісні збіглася з глибокими особистими переживаннями артистки, пов'язаними з війною і людськими трагедіями, які вона бачила за ці роки.

Оксана Пекун - українська естрадна співачка, народна артистка України (2011) і телеведуча. Оксана Пекун народилася 2 листопада 1069 року в Тернополі. З 2008 року вона була незмінною ведучою музичної програми "Фольк-music" на телеканалі "UA: Перший", метою якої була популяризація української народної пісні в сучасній обробці. Її репертуар включає як естрадні шлягери, так і авторські інтерпретації фольклорних творів. Серед відомих пісень - "Зелен клен", "Доле моя", "Відлітаю-прощай". У січні 2026 року артистка представила нову композицію "Коля - інша доля", продемонструвавши кардинальну зміну іміджу і перехід до більш сучасного музичного стилю. Одружена з Володимиром Коваленком, який є автором і керівником проекту "Фольк-music".

