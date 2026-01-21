Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Джей Ді Венс вчетверте стане батьком - деталі

Анна Підгорна
21 січня 2026, 18:38
33
Уша Венс розповіла, хто і коли з'явиться в їх зростаючій родині.
Джей Ді Венс з дружиною
Джей Ді Венс дружина і діти - 50-й віце-президент США стане батьком / колаж: Главред, фото: instagram.com/slotus, instagram.com/vp

Читайте більше:

  • Що відомо про четверту вагітність Уші Венс
  • Подробиці особистого життя віце-президента США та його дружини

50-й віцепрезидент США Джей Ді Венс і друга леді США Уша Чілукурі оголосили, що готуються вчетверте стати батьками. Пара вже виховує трьох дітей - Евана (2017), Вівека (2020) і Мірабель (2021).

Сім'я Венсів зробила заяву в соціальних мережах. Вони розкрили стать дитини - Джей Ді і Уша чекають на третього хлопчика в останніх числах липня.

відео дня

"Ми раді поділитися з вами новиною про те, що Уша вчетверте вагітна, у нас буде хлопчик. Уша і малюк почуваються добре, ми готуємося зустрітися з ним наприкінці липня", - написали віцепрезидент і друга леді. Вони також подякували медикам за турботу про їхню сім'ю.

Джей Ді Венс стане батьком вчетверте
Джей Ді Венс дружина і діти - 50-й віце-президент США стане батьком / фото: instagram.com/slotus

Джей Ді Венс - особисте життя

Джей Ді Венс і Уша Чілукурі познайомилися в 2013 році в Єльській школі права. Спочатку пару об'єднав спільний інтерес до навчання, а потім - романтичні стосунки. У 2014 році Джей Ді та Уша одружилися на міжконфесійній церемонії (Чілукурі сповідує індуїзм, а Венс - християнство). Виховують трьох дітей, чекають на четверту.

Уша Венс - перша жінка в США, яка чекає на дитину в статусі другої леді.

Джей Ді Венс з дружиною і дітьми
Джей Ді Венс з дружиною і дітьми / фото: instagram.com/vp

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав про особливе побачення Кіану Рівза і його коханої Олександри Грант. Романтичний момент пари потрапив на фото і відео.

Також Елайджа Вуд заговорив про повернення Фродо в новому "Володарі Перснів". Актор прокоментував фільм, який готують до виходу в наступному році.

Читайте також:

Про персону Джей Ді Венс

Джеймс Девід Венс народився 2 серпня 1984 року в Мідлтауні, Огайо. Американський підприємець і політик-республіканець. Сенатор США від штату Огайо з 2023 року.

15 липня 2024 року кандидат у президенти США Дональд Трамп оголосив про вибір Венса кандидатом у віцепрезиденти від Республіканської партії на виборах 2024 року.
У разі перемоги Трампа в листопаді 2024 року Венс стане наймолодшим віцепрезидентом із часів Річарда Ніксона і, можливо, буде одним із фаворитів президентських перегонів 2028 року.

Джей Ді Венс зі штату Огайо прийняв популістську програму експрезидента США після багатьох років його критики, заробивши собі чимало "бонусів" всередині Республіканської партії.

Саме підтримка Трампа допомогла йому потрапити до Конгресу.

Венс критикував Трампа у 2016 році, а через шість років Трамп публічно принизив Венса - навіть після того, як підтримав його на виборах 2022 року.

У Сенаті Венс був відвертим прихильником Трампа і часто голосував на підтримку інтересів експрезидента.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес новини шоу бізнесу Джей Ді Венс
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп видав неоднозначну заяву про Зеленського та Путіна - що сказав

Трамп видав неоднозначну заяву про Зеленського та Путіна - що сказав

19:32Війна
Брак потужності після атак залишився: як вимикатимуть світло у четвер, 22 січня

Брак потужності після атак залишився: як вимикатимуть світло у четвер, 22 січня

18:58Енергетика
Майже 20-градусний мороз: які регіони накриє нова хвиля похолодання

Майже 20-градусний мороз: які регіони накриє нова хвиля похолодання

18:30Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 21 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 21 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра, 22 січня: Бикам - стрес, Кроликів наздожене минуле

Китайський гороскоп на завтра, 22 січня: Бикам - стрес, Кроликів наздожене минуле

Майже весь день без світла: свіжі графіки для Дніпра та області на 21 січня

Майже весь день без світла: свіжі графіки для Дніпра та області на 21 січня

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 21 січня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 21 січня (оновлюється)

Світла не буде до семи годин: графіки відключень на Львівщині на 21 січня

Світла не буде до семи годин: графіки відключень на Львівщині на 21 січня

Останні новини

20:03

Блекаути б’ють по кишені: українців попередили, як може змінитися ціна в чеку

19:57

Водний гігант, що протікає через 11 країн: яка річка є найдовшою у світі

19:46

Ситуація в економіці критична: ЗМІ дізналися, що РФ у пошуках грошей на війну

19:43

Зірка "Маски-Шоу" показав рідкісне фото з колегами

19:37

Головоломка для людей з гострим зором: знайдіть кролика серед котів за 11 секунд

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:36

Ринок праці, що тримає країну: як український і данський бізнес разом вибудовують рішення для ветеранів та колективів актуально

19:32

Трамп видав неоднозначну заяву про Зеленського та Путіна - що сказав

19:16

Золота малина: названо фільми-претенденти на "анти Оскар"

19:10

Президент США рішуче божеволієПогляд

Реклама
18:58

Брак потужності після атак залишився: як вимикатимуть світло у четвер, 22 січня

18:58

Що насправді станеться, якщо залишити зарядний пристрій підключеним до розетки

18:51

Ворог опинився у пастці, але фронт буде рухатися: військовий вийшов з заявою

18:38

Джей Ді Венс вчетверте стане батьком - деталі

18:30

Майже 20-градусний мороз: які регіони накриє нова хвиля похолодання

18:25

За лічені хвилини: хитрий спосіб очистити каструлю від нагару всерединіВідео

18:23

Підручники приховували - дивні пристрасті Гоголя, Лесі Українки та Степана БандериВідео

18:22

Костюк здивував рішенням: Динамо визначило головного форварда на весну

18:06

"Нас не зупинити": Трамп зізнався, як без військової сили отримає ГренландіюВідео

18:02

Не тільки смачно, а й корисно: які чаї варто пити щоденно

17:57

Принц Гаррі, який ридав, заявив, що життя Маркл перетворилося на "нещастя"

Реклама
17:48

Зеленський зустрінеться з Трампом у Давосі: ЗМІ дізналися коли і навіщо

17:22

Чи можна їсти гранат із кісточками: відповідь, яка здивує багатьохВідео

17:20

"Розслаблятись не можна": Григорій Козловський закликав бізнес до активної допомоги ЗСУ актуально

17:13

Шлюб голлівудської українки Міли Куніс з Ештоном Кутчером тріщить по швах - ЗМІ

17:05

"Не пізніше місяця": ПФУ попередив українців про нове правило "дитячих" виплат

17:01

Долар та євро синхронно подешевшали після злету: курс валют на 22 січня

16:58

Олена Тополя відповіла на чутки про зради в шлюбі: "До всіх дійдемо"Відео

16:41

Трамп виступив на форумі в Давосі та зробив заяву про Україну і Путіна - що сказав

16:30

Майже всі припускаються трьох помилок: як прискорити зарядку телефону

16:27

Мороз почне поволі спадати: на Тернопільщину суне потепління

16:21

Серйозний удар по логістиці ворога: партизани влаштували потужну диверсію в РФ

16:12

Алла Пугачова готує грандіозне повернення — деталі

16:06

"З'їдять": дружина Решетника розповіла, що лякає її більше, ніж відсутність світла

15:57

У Житомирі з'являться незвичні тролейбуси: чим вони унікальні (фото)

15:56

Тільки в одному місті 4000 будинків без тепла: Зеленський - про складну ситуацію в енергетиці

15:54

Майже 70 років жило із "неправильною" назвою - що це за місто України

15:44

Вікторія Бекхем відвернулася від сина і заплаканої невістки: в мережі з'явилося відеоВідео

15:41

Ексглава "Укренерго" загинув прямо на підстанції - ЗМІ назвали причину смерті

15:40

Щоб уникнути штрафу: водіїв закликали перевірити омивач в авто

15:28

"Стриманий оптимізм": Буданов зробив нову заяву про терміни закінчення війни

Реклама
15:17

FaceID та відбиток пальця у 2025: наскільки надійний ваш біометричний захист насправді? новини компанії

15:08

"Нас тут бомблять": Притула подзвонив Молочному після початку вторгнення РФ

15:02

"Для мене це принципово": українська співачка розповіла, як її кликали співати в РФВідео

14:54

Терехову вдалося створити реально діючий механізм для ліквідації наслідків обстрілів, - блогер

14:44

Код Всесвіту в даті народження: які люди наділені особливим даром

14:35

У Києві під час робіт помер слюсар: Кличко розповів, що насправді сталося

14:33

Таємно вийшла заміж і ховає дітей: куди поділася колишня дружина Цекало

14:26

Розкрадання мільйонів за "зеленим" тарифом: ексчиновник ОП серед підозрюваних у схемі

14:10

Гороскоп Таро на завтра, 22 січня: Овнам - почати розмову, Левам - близькість

13:52

Колючі, але теплі: розкрито секрет старих радянських вовняних ковдр

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти