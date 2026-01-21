Джей Ді Венс вчетверте стане батьком - деталі

Уша Венс розповіла, хто і коли з'явиться в їх зростаючій родині.

Джей Ді Венс дружина і діти - 50-й віце-президент США стане батьком / колаж: Главред, фото: instagram.com/slotus, instagram.com/vp

Що відомо про четверту вагітність Уші Венс

Подробиці особистого життя віце-президента США та його дружини

50-й віцепрезидент США Джей Ді Венс і друга леді США Уша Чілукурі оголосили, що готуються вчетверте стати батьками. Пара вже виховує трьох дітей - Евана (2017), Вівека (2020) і Мірабель (2021).

Сім'я Венсів зробила заяву в соціальних мережах. Вони розкрили стать дитини - Джей Ді і Уша чекають на третього хлопчика в останніх числах липня.

"Ми раді поділитися з вами новиною про те, що Уша вчетверте вагітна, у нас буде хлопчик. Уша і малюк почуваються добре, ми готуємося зустрітися з ним наприкінці липня", - написали віцепрезидент і друга леді. Вони також подякували медикам за турботу про їхню сім'ю.

Джей Ді Венс дружина і діти - 50-й віце-президент США стане батьком / фото: instagram.com/slotus

Джей Ді Венс - особисте життя

Джей Ді Венс і Уша Чілукурі познайомилися в 2013 році в Єльській школі права. Спочатку пару об'єднав спільний інтерес до навчання, а потім - романтичні стосунки. У 2014 році Джей Ді та Уша одружилися на міжконфесійній церемонії (Чілукурі сповідує індуїзм, а Венс - християнство). Виховують трьох дітей, чекають на четверту.

Уша Венс - перша жінка в США, яка чекає на дитину в статусі другої леді.

Джей Ді Венс з дружиною і дітьми / фото: instagram.com/vp

Про персону Джей Ді Венс Джеймс Девід Венс народився 2 серпня 1984 року в Мідлтауні, Огайо. Американський підприємець і політик-республіканець. Сенатор США від штату Огайо з 2023 року. 15 липня 2024 року кандидат у президенти США Дональд Трамп оголосив про вибір Венса кандидатом у віцепрезиденти від Республіканської партії на виборах 2024 року.

У разі перемоги Трампа в листопаді 2024 року Венс стане наймолодшим віцепрезидентом із часів Річарда Ніксона і, можливо, буде одним із фаворитів президентських перегонів 2028 року. Джей Ді Венс зі штату Огайо прийняв популістську програму експрезидента США після багатьох років його критики, заробивши собі чимало "бонусів" всередині Республіканської партії. Саме підтримка Трампа допомогла йому потрапити до Конгресу. Венс критикував Трампа у 2016 році, а через шість років Трамп публічно принизив Венса - навіть після того, як підтримав його на виборах 2022 року. У Сенаті Венс був відвертим прихильником Трампа і часто голосував на підтримку інтересів експрезидента.

