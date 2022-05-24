Голлівудський актор українського походження зробив прогноз, коли закінчиться війна в Україні

Лев Шрайбер передбачив перемогу України у війні з Росією / instagram.com/lievschreiber

Голлівудський актор українського походження Лев Шрайбер виступив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

У своїй промові він згадав війну в Україні, яка, на думку артиста, не повинна сходити з перших смуг іменитих ЗМІ - Європа і Америка не повинні забувати про трагедію цілого народу, яка відбувається у них під носом.

Шрайбер підкреслив, що Україна потребує моральної та фінансової підтримки, а також реконструкції.

"Україна може перемогти у війні з Росією, але це буде довга сутичка. Тому цей конфлікт не повинен "вицвітати" зі щоденного порядку. Це може тривати деякий час, і існує небезпека, що війна зникне з циклу новин ...

І я думаю, ми повинні пам'ятати, що ці люди прямо зараз борються за свої життя, за цінності і принципи, які ми поділяємо, я думаю, як європейці, так і американці",- заявив він.

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Раніше Максим Галкін розповіла про особисту відповідальність, і закликав допомагати українським біженцям.

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