Дочекалися: ціна на улюблену ягоду українців впала

Ласощі в достатку надходять на ринки і прилавки по всій країні.

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Ціни на торішній овоч рвонули вгору / Колаж Главред, фото: pixabay.com, скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

Чому різко знизилися ціни

Скільки зараз коштує кілограм

На радість українським покупцям, ціни на суницю садову - одну з найулюбленіших ягід країни - різко пішли вниз.

Як повідомляють аналітики проєкту EastFruit, на початку червня на ринку посилилася тенденція до здешевлення суниці, і цьому є вагомі причини.

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Чому суниця подешевшала?

Причина проста і сезонна: різке зростання пропозиції від місцевих господарств. Садова суниця удосталь надходить на ринки і прилавки по всій країні, а ось попит на неї поки що залишається досить стриманим. Виробникам доводиться знижувати ціни, щоб розпродати врожай, адже обсяги поставок зростають з кожним днем.

"Покупці поки що не поспішають із закупівлями, а частина ягід не дотягує до високих стандартів якості", - коментують ситуацію оператори ринку.

Наскільки впала ціна?

Ще наприкінці минулого тижня суницю продавали по 110-180 грн/кг (приблизно $2,65-4,34/кг). Зараз же середня ціна опустилася до 90-160 грн/кг ($2,17-3,85/кг). Це в середньому на 16% дешевше.

Однак навіть після зниження, ціна все ще на 64% вища, ніж була в аналогічний період 2024 року. Причина - погодні умови, подорожчання ресурсів і нестабільна якість врожаю.

Що буде далі?

Продавці прогнозують: ціни можуть впасти ще сильніше вже наступного тижня. Причина - все те саме перенасичення ринку ягодою і проблеми з якістю частини врожаю. Зараз на полицях багато некондиційної суниці, що також впливає на попит.

Ціни на продукти в Україні

Як раніше повідомляв Главред, в Україні рекордно злетять ціни на базовий продукт. Серед причин подорожчання - зростання цін на всі складові товару.

До того ж в Україні стрімко дорожчає популярне м'ясо. Наприклад, один кілограм яловичого гуляшу в червні в середньому коштує 346 гривень, тоді як місяць тому цей вид м'яса коштував 340,60 гривні.

Крім цього, в Україні різко змінилися ціни на яйця. Так, згідно з офіційними даними, з травня-2024 по травень-2025 їхня вартість збільшилася на 86%.

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