"Раптово": клієнти Ощадбанку скаржаться на блокування грошей

Дівчина вже кілька місяців не може отримати свої кошти.

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Клієнти Ощадбанку скаржаться на блокування грошей / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

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Дівчина не може користуватися своїми коштами

У чому причина блокування

Клієнти Ощадбанку скаржаться на блокування коштів. За словами постраждалої, її гроші вже кілька місяців заблоковані.

На порталі Мінфін вона розповіла, що інцидент стався ще 25 березня.

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"Я продала свою квартиру за гривню за програмою "Е-Відновлення". Кошти надійшли мені на рахунок ПриватБанку. Мені потрібна була готівка, щоб обміняти її на долари і купити нове житло. Щоб прискорити процес її зняття (обмеження - 100000 грн/день в одному банку), я почала переказувати кошти на свій рахунок в Ощадбанку. З 18 по 25 березня я переказувала по 29 999 грн (по 3 платежі на день). Раптово, 25 березня 2025 року так званий фін. моніторинг заблокував мій рахунок", - поділилася дівчина.

За її словами, вона того ж дня подала у відділення Ощадбанку оригінал свого договору купівлі-продажу квартири.

"Співробітниця відсканувала його і подала у фін. моніторинг при мені!!! Сказала, що рахунок мають розблокувати протягом 2-х ТИЖНІВ!!! Рахунок досі не розблокували ПО СЬОГОДНІШНІЙ ДЕНЬ!!!", - поділилася клієнтка.

Відкликання Ощадбанк / Фото: скріншот

Як повідомляв Главред, українці масово скаржаться на роботу банкоматів ПриватБанку - вони не можуть отримати готівку, хоч гроші з їхніх карт списуються.

Також клієнти ПриватБанку скаржаться, що їхні рахунки блокують. При чому роблять це в односторонньому порядку і без пояснення причини.

Крім того, українці скаржаться, що в ПриватБанку вимагають гроші за перевипуск картки. Суми сягають 350 гривень.

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