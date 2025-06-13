Вартість черешні в Україні рекордно підскочила: коли чекати на обвал цін

Ще в середині травня на ринку була присутня виключно імпортна черешня, і її вартість сягала 1200-1500 грн за кілограм.

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Українців здивували ціни на черешню / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Ціни коливаються від 300 до 650 гривень за кілограм

Різке зростання цін пояснюється низкою факторів

Цього сезону вартість черешні в Києві стала неприємним сюрпризом для багатьох покупців - ціни коливаються від 300 до 650 гривень за кілограм.

Як повідомляє "Главком", різке зростання цін пояснюється низкою чинників, як внутрішніх, так і зовнішньоекономічних.

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Ще в середині травня на ринку була присутня виключно імпортна черешня, і її вартість сягала 1200-1500 грн за кілограм. Наразі ягода помітно подешевшала, однак навіть при цьому поточний рівень цін залишається рекордним за останні 10 років. Для порівняння:

наприкінці травня 2023 року черешню продавали по 135 грн/кг,

у 2020 році - 60 грн/кг,

у 2019 - 35 грн/кг,

а у 2016 - лише 25 грн/кг.

У мережевих супермаркетах столиці ціни такі:

у "Сільпо" - від 259 до 599 грн/кг залежно від постачальника,

у Metro - 549,90 грн/кг,

у Novus - 649 грн/кг.

За словами Олега Пендзина, директора Економічного дискусійного клубу, однією з ключових причин подорожчання стала низька врожайність. Цього року, за оцінками фермерів, урожай черешні становив лише близько 40% від торішнього рівня.

"Якщо пропозиція падає - ціни зростають. У 2024 році вартість черешні вже перевищує минулорічну на 50-60%. Якщо торік ціна була близько 110-130 гривень за кілограм, то цього року - вона значно вища", - прокоментував експерт.

Ціни на овочі - останні новини за темою:

Як повідомляв Главред, борщовий набір продовжує дорожчати. Гендиректор Української аграрної конфедерації Павло Коваль розповів, що залишається високою ціна на картоплю. У середньому, це 30-35 грн за кілограм.

Крім того, удвічі подорожчав сезонний овоч. Зокрема, ціна на молоду картоплю становить від 69,90 до 93 грн за кг. У квітні кілограм такої картоплі можна було купити за 42,60 грн.

Водночас подешевшала білокачанна капуста. Причини - надлишок капусти та слабкі темпи продажу. Кілограм капусти можна купити за 24-32 гривні. Це на 20% дешевше, ніж минулого тижня.

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Хто такий Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

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