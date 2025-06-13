Шторм огорне майже всю країну: де литимуть грозові дощі з сильним вітром

Погода у Львові буде однією з найхолодніших. Там температура повітря опуститься до +9 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 14 червня / Фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 14 червня

Де температура повітря опуститься до +4 градусів

У яких областях будуть грозові дощі та шторм

Погода в Україні 14 червня буде прохолодною, дощовою та вітряною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В Україні синоптики оголосили штормове попередження. У регіонах очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с. Там оголошено І рівень небезпечності.

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"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 14 червня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 14 червня у більшості областей підвищиться температура повітря до 24 градусів тепла, а 15 червня - до 26 градусів тепла. Практично повсюди будуть періодичні дощі з грозами. Також буде рвучкий вітер.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 14 червня

В Україні 14 червня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують грозові дощі майже у всіх областях України. Сухо буде лише на Закарпатті, у Карпатах та на півдні країни. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°, на півдні країни до 25°; в Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 12-17°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +24

За даними meteoprog, 14 червня в Україні буде місцями прохолодна погода. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +10...+24 градусів. Найнижча температура буде в Сумській і Харківській областях. Там температура повітря опуститься до +11...+18 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 14 червня / фото: meteoprog

Погода 14 червня у Києві

У Києві 14 червня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують короткочасний дощ. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с. Синоптики прогнозують штормове попередження - І рівень небезпечності.

"Температура вночі 9-14°, вдень 18-23°; у Києві вночі 12-14°, вдень 18-20°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 14 червня / фото: meteoprog

Погода в Україні - що відомо

Як раніше повідомляв Главред, на Україну насувається потужна негода. У багатьох областях очікуються грозові дощі.

Також пояснювалося, у яких областях погіршиться погода. Уже не буде температури повітря близько +30 градусів – спека відійде.

Окрім цього, синоптики дали дощовий прогноз. У середу дощі очікуються у західних, північних та центральних областях. У четвер у центральних, південних та північних областях. У п'ятницю дощі будуть у північно-східних областях.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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