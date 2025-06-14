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Температура повітря опуститься до +4: коли чекати різкого потепління

Ангеліна Підвисоцька
14 червня 2025, 06:00
717
Найближчими днями синоптики прогнозують дощі у багатьох регіонах.
Погода, дождь
Прогноз погоди в Україні на вихідні / фото: УНІАН

Що дізнаєтесь:

  • Якою буде температура повітря вночі
  • Де температура повітря впаде до +4 градусів
  • Де синоптики очікують дощі

Погода в Україні найближчими днями буде дощовою, але теплішою у порівнянні з попередніми днями. Про це заявив синоптик Укргідрометцетру Іван Семиліт.

"14-16 червня в Україну продовжуватиме надходити прохолодне повітря з північних широт, яке поступово буде прогріватися, що стане відчутнішим у понеділок. У вихідні нестійку погоду в більшості областей, у понеділок вдень на Лівобережжі визначатимуть атмосферні фронти в полі зниженого тиску, лише більшість районів західних областей в суботу та неділю перебуватимуть під впливом поля підвищеного тиску з заходу, яке в понеділок пошириться на Правобережжя України", - йдеться у повідомленні.

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На цих вихідних очікуються невеликі короткочасні дощі та підвищення температури повітря. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Він буде приносити прохолодну повітряну масу.

Температура повітря опуститься до +4: коли чекати різкого потепління
Прогноз погоди в Україні на 14 червня / фото: meteoprog

Вночі температура повітря буде на рівні 9-16 градусів тепла, а вдень - 16-25 градусів тепла. У понеділок, 16 червня, температура повітря буде підійматися до 22-27 градусів тепла

"Найсвіжіше буде поки у Карпатах. Там температурні градуси будуть в межах 4-9 градусів тепла вночі, а вдень - 13-19 градусів тепла", - сказав синоптик.

Погода в Україні - що відомо

Як раніше повідомляв Главред, на Україну насувається потужна негода. У багатьох областях очікуються грозові дощі.

Також пояснювалося, у яких областях погіршиться погода. Уже не буде температури повітря близько +30 градусів – спека відійде.

Окрім цього, синоптики дали дощовий прогноз. У середу дощі очікуються у західних, північних та центральних областях. У четвер у центральних, південних та північних областях. У п'ятницю дощі будуть у північно-східних областях.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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