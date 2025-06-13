Втрачено до 100% урожаю: в Україні масово 'злетять' ціни на популярні фрукти

Весняні заморозки суттєво знизили врожай кісточкових культур в Одеській області.

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Ціни на вітчизняні фрукти стануть "захмарними"/ Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

Весняні заморозки знизили врожай кісточкових культур

Найбільше постраждали черешня, вишня та абрикоси

Зерняткові культури (яблука, груші, айва) постраждали менше

Весняні заморозки суттєво вдарили по врожаю кісточкових культур в Одеській області. Урожайність черешні, вишні та абрикосів цього року може скоротитися до 50%, а в окремих районах, які найбільше постраждали від холоду, урожаю може не бути зовсім. Про це повідомили аналітики EastFruit.

"Приблизно збережено врожай до 70–80%, залежно від культури та сорту, тому що багато садівників переорієнтувалися на нові сорти з пізнішими термінами цвітіння. Вони цвіли вже за більш сприятливої ​​погоди", – розповіла професор кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії Одеського державного аграрного університету Ірина Іщенко у коментарі Новини.LIVE. відео дня

Менш серйозно постраждали зерняткові культури — яблука, груші та айва. Водночас експерти eпопереджають, що через весняні холоди у частини плодів може бути нетипова форма: виникатимуть деформації та перетяжки. Проте на смакові якості це впливу не матиме.

Температурні коливання також можуть позначитися на солодкості плодів. Як зазначає Іщенко, брак тепла уповільнює накопичення цукрів, ароматичних та фарбувальних речовин, через що продукція може бути менш солодкою.

На ринках Одеси вже активно продають садову суницю та черешню. Найближчими тижнями очікується поява вишні та абрикосів. Водночас експерти прогнозують подальше зростання цін на фрукти.

"Ціна буде досить високою через додаткові витрати на захист і підживлення рослин, оскільки вони перебували у стані стресу. Крім того, погодні умови сприяли розвитку хвороб, а засоби захисту зараз коштують дорого", - підкреслила Іщенко.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни на продукти - новини України

Як повідомляв Главред, в Україні продовжують зростати ціни на м'ясо. За даними Мінфіну, у червні яловичий гуляш подорожчав до 346 грн/кг, яловичі ребра — до 216,95 грн. Свинина також зросла в ціні: шашлик коштує 288,50 грн/кг, грудинка — 211,65 грн.

Також у Києві цього сезону ціни на черешню зросли до рекордних за 10 років — 300-650 грн/кг, подекуди до 1200-1500 грн/кг на імпорт. Причиною подорожчання стала низька врожайність — урожай складає лише 40% від торішнього рівня.

Крім цього, стрімко дешевшають тепличні огірки через зростання пропозиції, повідомляють аналітики EastFruit. Нині ціни впали на 15% за тиждень — до 25-48 грн/кг. Дешевші огірки з літніх теплиць продаються по 18 грн/кг.

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