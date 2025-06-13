Дешевше, ніж минулого року: в Україні рекордно впали ціни на популярний овоч

Ціни у цьому сегменті можуть знижуватись й надалі.

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Ціни на огірки в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Коротко:

Ціни на тепличні огірки продовжують падати

Вони надходять у продаж в середньому по 25-48грн/кг

Огірки вже в середньому на 15% дешевше, ніж минулого тижня

В Україні продовжують стрімко дешевшати тепличні огірки. Про це повідомили аналітики проекту EastFruit.

Зазначається, що чергове зниження цін у даному сегменті є традиційним, зважаючи на збільшення на ринку пропозиції цих овочів.

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За словами аналітиків, великі тепличні комбінати змушені були переглянути ціни на свою продукцію в бік зниження. Так, до кінця тижня продажі тепличного огірка велися по 25-48грн/кг ($0,60-1,16/кг), що в середньому на 15% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

"Головною причиною цінового спаду є доволі об'ємна пропозиція огірка з літніх теплиць із господарств південного регіону, який надходить у продаж у середньому по 18 грн/кг ($0,43/кг)", - йдеться у повідомленні.

Варто додати, що на сьогодні відпускні ціни на огірок в Україні вже в середньому на 17% нижчі, ніж в аналогічний період минулого року.

"Більшість великих гравців ринку не виключають подальшого зниження цін у цьому сегменті. Оскільки, пропозиція огірка з літніх теплиць продовжує збільшуватися, а темпи збуту цієї продукції дещо знизилися", - підсумували аналітики.

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, із підвищенням цін в Україні деякі категорії продуктів стали розкішшю для великої частини населення. Серед них м'ясо, яке продовжує зростати у вартості.

Яйця в Україні також суттєво подорожчали, якщо оцінювати за рік. Так, згідно з офіційними даними, з травня-2024 по травень-2025 їхня вартість збільшилась на 86%.

Водночас, Всеукраїнська асоціація пекарів (ВАП) припускає, що хліб може подорожчати на 20% вже до кінця 2025 року. На це вказують кілька причин.

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