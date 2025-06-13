Долар рвонув вниз, євро 'впав' після історичного рекорду: курс валют на 16 червня

Євро відійшов від історичного максимуму.

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Євро опустився нижче 48 гривень / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

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Який курс долара НБУ встановив на 16 червня

Яким буде курс євро 16 червня

Яка ситуація на міжбанку і готівковому ринку

Національний банк України знизив курс долара та євро до гривні на понеділок, 16 червня. Після історичного максимуму євро знову опустився нижче позначки у 48 гривень. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

За даними НБУ, курс американської валюти знизився до 41,4466 гривень за долар, що на 4 копійки менше порівняно з попереднім показником. Таким чином, регулятор вдруге за останні дні зменшив вартість долара.

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Разом із цим суттєво просів курс євро, який опустився нижче психологічної позначки у 48 гривень. Офіційний курс євро на понеділок, 16 червня, встановлено на рівні 47,6926 гривень за євро, що майже на 39 копійок нижче за попередній показник.

На міжбанківському валютному ринку курс долара зріс на 6 копійок і досяг 41,46-41,49 гривень за долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям торгів попереднього дня. На готівковому ринку ситуація дещо відрізнялася: курс долара знизився на 10 копійок та становить 41,65 гривень за долар.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, НБУ знизив курс долара до 41,4880 грн (-2 коп.) на п'ятницю, 13 червня, а євро оновив історичний максимум — 48,0825 грн (+62 коп.). На міжбанку долар впав до 41,40-41,43 грн, на готівковому ринку — зріс до 41,75 грн.

Також 13 червня на "чорному" ринку долар торгувався по 41,35–41,43 грн, євро — по 47,90–48,25 грн

Крім цього, банківський експерт Тарас Лісовий прогнозує стабільність на валютному ринку в середині червня. Курс долара залишиться близько 42 грн, євро — 47,50 грн. Наступного тижня долар коливатиметься в межах 41,60–41,90 грн.

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Що таке Національний банк України? Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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