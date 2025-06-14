Рідні думали, що він загинув: з російського полону повернувся молодий військовий

Що відомо:
- Із полону повернувся молодий військовий Денис
- Рідні думали, що він загинув
- У Дениса народилася донька Ангеліна
З російського полону вдалося повернути 25-річного Дениса - бійця 121 бригади. Рідні думали, що він загинув, але невдовзі їхні серця наповнилися надією - вони дізналися, що Денис потрапив у полон. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Прямо з Кропивницького зустрітися з ним приїхали дружина Яна, мама Оксана, батько Руслан і донечка Ангеліна. Денис уперше побачив свою донечку.
Яна побачила свого коханого чоловіка і не змогла стримати себе. Жінка перестрибнула через паркан і побігла до Дениса. Вона пережила стільки емоцій, що її організм не витримав і Яна буквально втратила свідомість.
Яна і Денис одружилися три роки тому. Жінка жартує, що чекала коханого довше, ніж він її домагався.
Денис дивився на своїх рідних із вікна, а маленька Ангелінка посилала йому повітряні поцілунки. Зараз він перебуває на реабілітації та 2-тижневому карантині.
Обмін полоненими - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що 10 червня Україна і Росія провели новий обмін полоненими в рамках домовленостей, досягнутих у Стамбулі 2 червня.
Згодом повідомлялося, що всі звільнені мають важкі поранення і хвороби: ампутації, осколкові травми, проблеми із зором, інфекції та хронічні захворювання, у деяких діагностовано гепатит і туберкульоз.
Раніше стало відомо, що Україна свідомо утримується від оприлюднення кількості захисників, яких вдалося повернути з російського полону в рамках обмінів. Причина - безпека самих обмінів і загроза зриву домовленостей через публічну активність.
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