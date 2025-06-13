Захід росіян у Дніпропетровщину: у ОСУВ 'Хортиця' зробили гучну заяву

Військовий заявив, що росіяни й раніше вдавалися до брехні.

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Ситуація в Дніпропетровській області / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

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Заяви про вихід росіян на кордон Дніпропетровської області не відповідають дійсності

Не слід довіряти російським пропагандистам

Активні бої тривають у селі Дворічна на Харківщині

Заяви росіян про вихід на кордон Дніпропетровської області є брехнею. Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця", майор Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

"Якщо вони постійно це повторюють — очевидно, що це постійно є брехнею, бо не можуть вони це робити кожного дня, по декілька разів. Або вони вийшли, або не вийшли. Станом на зараз – не вийшли", - наголосив він. відео дня

Майор також зауважив, що не слід довіряти російським пропагандистам, бо вони не є правдивими джерелами інформації.

За його словами, ресурси РФ й раніше вдавалися до брехні, коли заявляли, що нібито окупаційна армія захопила Київ тощо.

"З таким же успіхом вони можуть взяти Единбург чи Лісабон", - підкреслив військовий.

Водночас, Трегубов додав, що у населеному пункті Дворічна на Харківщині ідуть активні бої, Сили оборони намагаються утримувати позиції в місті.

"Безпосередньо у Дворічній йдуть активні бої. Українські військові намагаються утримувати позиції в місті, попри постійні атаки ворога. Згідно з останніми даними, які ми мали — позиції в місті зберігалися", - підсумував він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, видання The New York Times писало, що російські війська в межах літнього наступу вперше за три роки війни увійшли на територію Дніпропетровської області.

У звіті аналітиків Інституту вивчення війни повідомлялось, що російські окупаційні війська нещодавно просунулися через західний кордон Донецької та Дніпропетровської областей на північний захід від Курахового в рамках багатопланової операції з просування в Дніпропетровську область.

Водночас, колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак заявив, що російські війська створили невеликий плацдарм неподалік Миропілля, проте цей напрямок наразі не є критичним. Натомість реальна загроза існує з півночі та північного заходу від Сум.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України. Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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