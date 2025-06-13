Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Захід росіян у Дніпропетровщину: у ОСУВ "Хортиця" зробили гучну заяву

Марія Николишин
13 червня 2025, 17:12
320
Військовий заявив, що росіяни й раніше вдавалися до брехні.
Захід росіян у Дніпропетровщину: у ОСУВ 'Хортиця' зробили гучну заяву
Ситуація в Дніпропетровській області / колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Головне:

  • Заяви про вихід росіян на кордон Дніпропетровської області не відповідають дійсності
  • Не слід довіряти російським пропагандистам
  • Активні бої тривають у селі Дворічна на Харківщині

Заяви росіян про вихід на кордон Дніпропетровської області є брехнею. Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця", майор Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

"Якщо вони постійно це повторюють — очевидно, що це постійно є брехнею, бо не можуть вони це робити кожного дня, по декілька разів. Або вони вийшли, або не вийшли. Станом на зараз – не вийшли", - наголосив він.

відео дня

Майор також зауважив, що не слід довіряти російським пропагандистам, бо вони не є правдивими джерелами інформації.

За його словами, ресурси РФ й раніше вдавалися до брехні, коли заявляли, що нібито окупаційна армія захопила Київ тощо.

"З таким же успіхом вони можуть взяти Единбург чи Лісабон", - підкреслив військовий.

Водночас, Трегубов додав, що у населеному пункті Дворічна на Харківщині ідуть активні бої, Сили оборони намагаються утримувати позиції в місті.

"Безпосередньо у Дворічній йдуть активні бої. Українські військові намагаються утримувати позиції в місті, попри постійні атаки ворога. Згідно з останніми даними, які ми мали — позиції в місті зберігалися", - підсумував він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, видання The New York Times писало, що російські війська в межах літнього наступу вперше за три роки війни увійшли на територію Дніпропетровської області.

У звіті аналітиків Інституту вивчення війни повідомлялось, що російські окупаційні війська нещодавно просунулися через західний кордон Донецької та Дніпропетровської областей на північний захід від Курахового в рамках багатопланової операції з просування в Дніпропетровську область.

Водночас, колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак заявив, що російські війська створили невеликий плацдарм неподалік Миропілля, проте цей напрямок наразі не є критичним. Натомість реальна загроза існує з півночі та північного заходу від Сум.

Читайте також:

Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.

Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Дніпропетровська новини України війна Росії та України Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
За лаштунками атаки: ЗМІ розкрили нові подробиці спецоперації проти Ірану

За лаштунками атаки: ЗМІ розкрили нові подробиці спецоперації проти Ірану

18:02Світ
"Знали, як їх утримати": ЗМІ розкрили, як Ізраїль знищив іранських генералів

"Знали, як їх утримати": ЗМІ розкрили, як Ізраїль знищив іранських генералів

17:41Світ
Захід росіян у Дніпропетровщину: у ОСУВ "Хортиця" зробили гучну заяву

Захід росіян у Дніпропетровщину: у ОСУВ "Хортиця" зробили гучну заяву

17:12Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Дружина Олександра Сирського: хто вона, де народилася і ким працює

Дружина Олександра Сирського: хто вона, де народилася і ким працює

Влупить +1 градус та литимуть грозові дощі: Україну атакує холодний шторм

Влупить +1 градус та литимуть грозові дощі: Україну атакує холодний шторм

"Нерви вже не витримували": Ірина Федишин у Польщі з ноги знесла двері

"Нерви вже не витримували": Ірина Федишин у Польщі з ноги знесла двері

Залишилося 100 метрів: названо ще одну область, в яку може прорватись ворог

Залишилося 100 метрів: названо ще одну область, в яку може прорватись ворог

Маловідомий факт: хто був найбагатшим українцем в історії України

Маловідомий факт: хто був найбагатшим українцем в історії України

Останні новини

18:02

За лаштунками атаки: ЗМІ розкрили нові подробиці спецоперації проти Ірану

17:55

Дешевше, ніж минулого року: в Україні рекордно впали ціни на популярний овоч

17:50

Як легко зав'язати хустинку на голові, щоб виглядати стильно - лайфхак

17:41

"Знали, як їх утримати": ЗМІ розкрили, як Ізраїль знищив іранських генералів

17:25

Випробування тижня: 4 знаки, яким доведеться зробити складний вибір до 15 червня

Ізраїль завдав удару по Ірану: уражено ядерні об'єкти, Тегеран почав атаку у відповідьІзраїль завдав удару по Ірану: уражено ядерні об'єкти, Тегеран почав атаку у відповідь
17:12

Захід росіян у Дніпропетровщину: у ОСУВ "Хортиця" зробили гучну заяву

17:08

Чорнобаївка: цікаві факти про українське село, яке стало легендарнимВідео

17:02

Знайти 3 відмінності за 17 секунд: лише соколиний зір відшукає різних котиків

17:01

Путініст Філіп Кіркоров терміново покинув РФ - деталі

Реклама
16:51

Як правильно зберігати зелень, щоб вона довго залишалась свіжою - порада кухаря

16:45

Вартість черешні в Україні рекордно підскочила: коли чекати на обвал цін

16:42

Долар рвонув вниз, євро "впав" після історичного рекорду: курс валют на 16 червня

16:40

Посилена магнітна буря влупила по Україні: країна під атакою затяжного шторму

16:25

Українці масово переходять на авто з Китаю: які ТОП-5 найкращих моделей

16:24

Мурахи обходитимуть десятою дорогою, якщо обприскати рослини і квіти натуральним засобом

16:22

Атака по Ірану: Ізраїль закриває посольства по всьому світу

16:18

"Але ще чекаю і сподіваюся": який борг має "Дизель шоу" перед Яною Глущенко

16:13

Впорається навіть дитина: один предмет за секунди очистить злив від волоссяВідео

16:10

Що не так з копійками: маловідома історія монет в Україні

16:04

Чи можна купувати косметику в секонд-хенді: неочікувана відповідь експертів

Реклама
15:51

Росія прорвала лінію фронту в Дніпропетровській області: що відомо

15:49

Дехто про неї навіть не чув: названо найстарішу державу у світіВідео

15:42

Європа проявляє солідарність: ЄС продовжив тимчасовий захист для українських біженців

15:29

Затопили десятки сіл: як Бакота стала туристичним раєм після великої трагедії

15:28

"Ситуація виглядає сумно": ексспівробітник СБУ попередив про нову загрозу Сумам

15:16

Де три приховані обличчя: лише "геній головоломок" побачить їх за 5 секунд

15:14

РФ знову отримує загадкові північнокорейські РСЗВ: які нові секрети ховають ракети

14:58

Чи завдасть Іран ядерного удару по Ізраїлю: ШІ дав тривожну відповідь

14:56

Кремль готує бойові операції не тільки в Україні - Сибіга

14:55

"Виглядає на всі 30": дочка зрадниці Лорак приголомшила відвертим виглядом

14:52

Чілдрен Кінофест і Київстар ТБ відкривають онлайн-доступ до унікальних стрічок для дітей і підлітків новини компанії

14:52

Основне завдання з 2014 року: озвучено план РФ щодо окупації лівобережжя України

14:36

Не лише овочевий салат: бомбічні варіанти, що можна зробити з редиски

14:34

Ціни на хліб підскочать: українцям назвали причину швидкого подорожчання

14:13

Фонд Smart Angel запускає благодійний онлайн-забіг на підтримку захисників 206 батальйону ТРО новини компанії

14:06

Чиста перемога над спецслужбами Росії, - експерт про спецоперацію СБУ в офісі Сівковича у Москві

13:55

"Останній" шанс: Трамп пригрозив Ірану новими ударами

13:47

Простоять до двох тижнів довше: як правильно обрізати квіти

13:45

Коли в Україні знову потепліє: стала відома точна дата

13:30

"Довірена особа Путіна": СБУ покарала пропагандиста Тіматі

Реклама
13:24

Загострення між Іраном та Ізраїлем: чи стала неминучою ядерна війнаПогляд

13:13

Містична п'ятниця 13-го озолотить одразу 4 знаки: хто є у списку щасливчиків

13:13

Ізраїль проігнорував Трампа: як удар по Ірану "підмочив" репутацію лідера США

13:11

Саміт.Інноваторів 2025: UNIT.City збирає українських новаторів на щорічну конференцію у форматі edutainment-шоу новини компанії

13:10

Пенсійна реформа в Україні: кому і коли чекати на зміни виплат

13:09

Удар по воєнних об’єктах РФ в Криму: партизани розповіли про втрати окупантів

12:56

Ворог іде ва-банк, але чи є у нього козир: аналітик розкрив деталі літнього наступу РФ

12:55

Слимаки бояться, як вогню: які кухонні відходи потрібно додати в ґрунт

12:45

Чи пошкодили ізраїльські удари ядерні об’єкти Ірану - в CNN відповіли

12:32

У Джамали вкрали сценічний костюм з "Євробачення-2016"

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваНастя КаменськихМаксим ГалкінВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти