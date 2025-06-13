Посилена магнітна буря влупила по Україні: країна під атакою затяжного шторму

Що дізнаєтеся:
- Як магнітна буря впливає на людину
- Коли буде пік наступної магнітної бурі
- Коли закінчиться магнітна буря
В Україні влупила дуже сильна і затяжна магнітна буря. Про це повідомляє meteoagent.
Ще 7 червня почалася ця буря. Тоді вона вдарила з 6-бальною потужністю і протрималася на такому рівні два дні. 9-10 червня буря зупинилася на рівні 5-ти балів.
Після цього потужність магнітної бурі різко зросла. Вона раптово стала 7-бальною. 13 червня вона пішла на спад і опустилася до 5-ти балів. Очікується, що на такому рівні вона протримається і завтра, після чого опуститься до 4-х балів, а потім до 3-х.
За даними meteoprog, за останні 24 години сталося 4 спалахи класу С. Повідомляється, що 14 червня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 40%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 50 сонячних плям.
"Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів і тварин. Також магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому цього дня їм потрібно бути обережними", - ідеться в повідомленні.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити під час магнітної бурі
Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
Вас також зацікавить:
- Температура почне зростати, але не скрізь: які регіони залишаться в прохолоді
- Аномально низькі температури, гроза та град: стала відома дата небезпечної погоди в Україні
- Коли в Україні знову потеплішає: стала відома точна дата
Що таке магнітна буря?
Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.
Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред