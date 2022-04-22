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Від борщів до бункера: голлівудський актор розповів про тривожну ніч в українському сховищі

22 квітня 2022, 00:56

Лев Шрайбер перейнявся любов'ю і повагою до людей на своїй історичній батьківщині.

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Лів Шрайбер провів кілька ночей в українському сховищі / instagram.com/lievschreiber

Лауреат премії "Тоні", американський актор Лев Шрайбер має українське коріння, і під час війни, яку російські агресор розгорнув на території його історичної батьківщини, він вирішив зайнятися волонтерством.

Раніше на польському кордоні Шрайбер готував їжу для українських біженців, тепеь він зважився перетнути кордон, і близько тижня провів у Львові.

Актор відвідував волонтерські пункти, спілкувався з українцями і вів докладний звіт про свої пригоди в охопленій війною Україні. При цьому він не забував нагадати підписникам про необхідність пожертвувань на рахунок постраждалих від війни з рф українців.

Шрайбер на своїй сторінці в Instagram виклав ролик, що ілюструє одну ніч з життя сучасних українців. Більшу частину часу він провів у підвалі готелю, так як повітряну тривогу оголошували тричі. Там, у львівському притулку, голлівудський актор слухав історії українців про війну. Пізніше він висловив своє захоплення мужністю і спокоєм українського народу.

"Безсонна ніч у Львові. Повітряна тривога спрацьовувала не менше 3 разів. Перебуваючи в підвалі нашого готелю, я був так вражений тим, наскільки оптимістичними і хоробрими здавалися люди, яких я там зустрічав. Стільки історій, такі неймовірно стійкі люди",- розповів Шрайбер.

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Раніше екссоліст групи Время и Стекло Олексій Positiff записав перший сольний трек, в якому "оспівав" російських блогерів. Назвав своє творіння артист лаконічно - "Боже, яке кончене".

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