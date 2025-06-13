ПриватБанк попередив про масштабне відключення банкоматів, терміналів і карт

Частина банківських сервісів буде тимчасово недоступна, попередили в ПриватБанку.

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У ПриватБанку попередили про технічні роботи / колаж УНІАН

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ПриватБанк повідомив про планові технічні роботи

Роботи зазвичай проводяться вночі - у період найменшої активності клієнтів

Державний ПриватБанк повідомив про планові технічні роботи, які стануть причиною відключення низки основних банківських функцій для клієнтів.

Частина банківських сервісів буде тимчасово недоступна, йдеться в повідомленні на офіційному сайті ПриватБанку.

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Дата і час технічних робіт

У повідомленні наголошується, що технічні роботи в ПриватБанку заплановані в ніч на 14 червня.

Згідно з повідомленням, відключення низки сервісів заплановано з 00:05 до 06:30 ранку 14 червня.

Які функції буде відключено

Уточнюється, що тимчасово не працюватимуть такі послуги:

операції з банківськими картами,

банкомати,

термінали самообслуговування,

POS-термінали ПриватБанку.

Що кажуть у ПриватБанку

У банку пояснили, що регламентні роботи зазвичай проводяться вночі - у період найменшої активності клієнтів.

"Якщо ви плануєте здійснювати платежі або покупки карткою в цей час - рекомендуємо зробити це заздалегідь або відкласти на кілька годин. Дякуємо за розуміння", - йдеться в повідомленні банку.

Раніше повідомлялося про скарги клієнтів ПриватБанку на те, що банкомати "з'їдають" і не повертають гроші. В Україні почастішали скарги на випадки, коли банкомати знімають гроші з картки, але не видають готівку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ПриватБанк без попереджень закриває рахунки і не віддає гроші. Клієнтка банку поскаржилася, що банк сам без пояснення причин розірвав з нею стосунки і закрив рахунки.

Як раніше повідомляв Главред, українці скаржаться на викрадення кредитних коштів з карт ПриватБанку. Клієнти ПриватБанку скаржаться, що з їхніх рахунків шахраї зняли всі кошти, включно з кредитним лімітом, який тепер потрібно повернути.

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Що відомо про ПриватБанк? ПриватБанк — найбільший за розмірами активів український банк і лідер роздрібного банківського ринку України, зареєстрований 19 березня 1992 року. Одним із перших запровадив в Україні сучасні цифрові банківські послуги та унікальні технологічні рішення, що дозволяють клієнтам користуватися більшістю послуг дистанційно через Приват24. Ініціатором створення, його першим головою правління був український бізнесмен та політик Сергій Тігіпко, пише Вікіпедія. ​​​​​​​

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