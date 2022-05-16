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Глава нацжюрі від України на Євробаченні-2022 виправдався за 0 балів для Польщі

16 травня 2022, 09:35

Він зізнався, що йому прикро, що так сталося і вибачився перед польським народом.

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Глава нацжюрі від України на Євробаченні-2022 виправдався за 0 балів для Польщі / скріншот

Голова Національного Журі на Євробаченні-2022 Вадим Лисиця прокоментував відсутність балів від українських суддів для представника Польщі.

Під час прес-конференції для журналістів він зазначив, що члени журі підписали Угоду, в якій прописано те, що вони не можуть враховувати у своєму голосуванні політичний фактор. Мовляв, журі має оцінювати чисто номер, пісню і сам виступ учасника, пише "ТСН".

"Що стосується того, що виникла певна напруга навколо Польщі. І голосування за Польщу. Більшість країн ЄС проголосували майже так само, як і ми. Тобто, ми не одні так думали. Це голосування показало рівень номера, співу та пісні. І всю любов, яка спрямована нами і мною також Польщі, польському народу за його величезну допомогу виразилося в 12 балів від глядачів", - пояснив глава нацжюрі.

Лисиця підкреслив, що вони повинні працювати чисто за регламентом і не мали права враховувати будь-які політичні чинники.

читайте також"Далі" Оскар " Зеленському?": Канделакі обурюється через перемогу України на Євробаченні-2022"У нас була присутня людина, яка контролювала цей процес. І результати голосування, які ми побачили вночі, ми теж побачили вперше. Я не знав взагалі, який результат буде в Польщі, Британії чи у когось. Тому для нас це було новиною. Для мене це неприємна новина. Піднявся страшний шум з цього приводу", - зізнався Лисиця.

Втім, він також зізнався, що йому прикро, що так сталося і вибачився перед польським народом:

"Мені особисто прикро і я прошу прощення перед польським народом за те, що так вийшло. Але нічого міняти не буду, не можу. Тому що це принципова позиція. Це оцінювання було принциповим. Все зроблено чесно і прозоро", - зазначив глава нацжюрі.

Скандал на "Євробаченні-2022"

У мережі розвернувся справжній скандал після фіналу "Євробачення-2022", під час якого професійне журі від України не поставило жодного бала Польщі.

На таке рішення нашої делегації відреагувала актриса Ольга Сумська. Артистка вважає, що склад журі від України мав бути іншим.

"Питання: хіба не можна було запросити до складу журі переможців та учасників минулорічних конкурсів - Руслану, Джамалу, Пономарьова, Тіну Кароль, Злату Огневич, Андрія Данилка та інших?",- написала Сумська на своїй сторінці в Instagram.

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скандал Євробачення-2022
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