"Kalush, як ви і просили": Росія "привітала" Україну з перемогою на Євробаченні 2022

Євробачення 2022 / eurovision.tv, соцмережі

Вночі 15 травня в Турині завершився пісенний конкурс Євробачення 2022. Група Kalush Orchestra, яка представляла Україну на конкурсі, зі сцени конкурсу в Турині закликала врятувати Маріуполь і українських бійців на заводі Азовсталі.

Окупанти цинічно відреагували на заклик Kalush Orchestra врятувати українських захисників.

Відразу після цього окупанти показали фото ракет, на яких написано "Kalush, як ви і просили".

"Ось реакція російських військових на нашу перемогу на Євробаченні 2022 року. І ця реакція масово радісно підтримана населенням недоімперії. Ніякого прощення. Ніякого примирення. У Росії після програшу підуть століття на покаяння", - написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Україна виграла Євробачення

Україна здобула перемогу в конкурсі Євробачення 2022 завдяки виступу Kalush Orchestra. Хлопці в грандіозному фіналі не залишили шансів конкурентів, виконавши пісню Stefania.

Це третя перемога України в конкурсі. До сьогоднішнього дня ми перемагали в 2004 і 2016 роках.

Відзначимо, група Kalush Orchestra отримала 631 бал на Євробаченні 2022. Це другий за історію конкурсу рекорд з найвищою кількістю голосів. У 2017 році більше українських музикантів зміг зібрати лише Сальвадор Собрал (758 балів).

Президент Володимир Зеленський відреагував на перемогу України. Зробимо все, щоб Євробачення приймав український Маріуполь, заявив Зеленський.

Kalush Orchestra після перемоги на Євробаченні-2022 зробили гучну заяву.

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