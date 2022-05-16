"Недолуге рішення журі": Сумська втрутилася в скандал з голосуванням на Євробаченні-2022

Сумкая втрутилася в скандал з голосуванням на Євробаченні-2022 / instagram.com/olgasumska/

Після фіналу Євробачення-2022 стався скандал - національне журі з Польщі підтримало Україну і віддало виступу 12 балів, а от від членів журі України польський виконавець не отримав жодного бала.

На таке рішення нашої делегації відреагувала актриса Ольга Сумська. Артистка вважає, що склад журі від України повинен був бути іншим.

"Питання: хіба не можна було запросити до складу журі переможців та учасників минулорічних конкурсів - Руслану, Джамалу, Пономарьова, Тіну Кароль, Злату Огневич, Андрія Данилка та інших?",- написала Сумська на своїй сторінці в Instagram.

Також вона попросила вибачення у Польщі за таке рішення українських журі.

instagram.com/olgasumska/

Нагадаємо, раніше українська співачка і член журі від України на Євробаченні 2022 Ірина Федишин стверджує, що поставила польському виконавцю 10 балів, проте журі виставляє місця, а не бали. Вона поставила представника Польщі на 10 місце.

Після оголошення результатів голосування журі в їх адреси посипалися звинувачення. Щоб виправдатися, Ірина Федишин показала анкету, де зазначено, що вона нібито поставила представнику Польщі 10 балів.

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