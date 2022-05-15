Скандал на Євробаченні 2022: Грузія І Азербайджан заявили про помилки з балами для України

Євробачення 2022 Україна / eurovision.tv

Євробачення 2022 офіційно завершилося, але скандали тільки починаються. Після фіналу конкурсу Грузія і Азербайджан заявили про помилки з балами для України.

Як виявилося, вони віддали нашій країні по 12 балів, а в ефірі вказали від цих країн по 6 балів.

Члени журі Грузії та Азербайджану здивовані результатами, показаними на таблиці під час їх оголошення. Також викликало сумніви, що, коли Азербайджан і ще кілька країн повинні включатися в прямий ефір, в Італії заявили про технічні неполадки, яких не було.

Згідно з результатами голосування професійних журі Україна отримала від усіх країн 192 бали і займала 4 місце. Після оголошення глядацьких голосувань наша країна піднялася на першу сходинку в рейтинговій таблиці – 631 бал.

Україні на Євробаченні віддали Азербайджан і Грузія 12 балів

Як з'ясувалося, бали від журі Грузії та Азербайджану для України не відповідали дійсності.

Коли дійшла черга до оголошення балів від Азербайджану, то заявили, що через технічні труднощі результати оголошуватиме представник Європейського Союзу мовлення, а не телеведуча Нармін Салманова. Така ж ситуація була з кількома країнами, серед яких і Грузія.

Нармін Салманова заявила, що Азербайджан віддав 12 балів Україні, а не Великобританії, як сказали в ефірі Євробачення. Також вона додала, що ніяких технічних проблем не було.

"Азербайджан віддав 12 балів Україні, а не Великобританії. Ніяких технічних неполадок з нашого боку не було. З цього питання ведеться розгляд, результати якого будуть представлені до уваги широких мас", – заявила керівник програми Sabaha saxlamayaq Фаріда Расулова.

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Суспільний мовник Грузії теж виступив із заявою про помилку в оголошенні балів Україні.

"На Євробаченні національне журі Грузії поставило найвищу оцінку – перше місце Україні, що означає 12 балів. Про це свідчить нотаріально завірений документ, спрямований організаторам Євробачення. Суспільний мовник Євробачення. Суспільний мовник ще раз вітає Україну із заслуженою перемогою", - йдеться в повідомленні.

Поки організатори Євробачення не відреагували на заяви Азербайджану і Грузії.

Україна виграла Євробачення

Україна здобула перемогу в конкурсі Євробачення 2022 завдяки виступу Kalush Orchestra. Хлопці в грандіозному фіналі не залишили шансів конкурентам, виконавши пісню Stefania.

Це третя перемога України в конкурсі. До сьогоднішнього дня ми перемагали в 2004 і 2016 роках.

Відзначимо, група Kalush Orchestra отримала 631 бал на Євробаченні 2022. Це другий за історію конкурсу рекорд з найвищою кількістю голосів. У 2017 році більше українських музикантів зміг зібрати лише Сальвадор Собрал (758 балів).

Президент Володимир Зеленський відреагував на перемогу України. Зробимо все, щоб Євробачення приймав український Маріуполь, заявив Зеленський.

Kalush Orchestra після перемоги на Євробаченні-2022 зробили гучну заяву.

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