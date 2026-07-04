Гендер-паті на узбережжі: вагітна екс-"ВІА Гра" розкрила стать дитини

Ви дізнаєтеся:
- Анастасія Кожевнікова влаштувала гендер-вечірку
- Стать дитини Анастасії Кожевнікової
Відома співачка та колишня учасниця популярного гурту "ВІА Гра" Анастасія Кожевнікова поділилася з шанувальниками радісною новиною. Артистка показала в Instagram гендер-вечірку на узбережжі.
Анастасія разом із чоловіком Кирилом вирішила не запрошувати багато гостей і дізнатися стать майбутньої дитини лише удвох на мальовничому березі. Пара влаштувала невеликий пікнік на пляжі з тортиком, у якому була захована головна інтрига вечора.
"Це…", - загадково підписала відео виконавиця.
На відео, яке опублікувала Кожевнікова, співачка разом із чоловіком розрізала тортик келихом. Начинка десерту виявилася рожевою, а отже, пара чекає на дівчинку. Артистка дуже емоційно відреагувала на новину й ніжно поцілувала обранця.
Шанувальники в коментарях почали активно вітати артистку з поповненням у родині. Вони зазначили, що дівчинка стане справжнім щастям для батьків.
"Дівчинка, я так і знала!"
"Як ви гарні, обоє. Дівчинка буде татовою принцесою"
"Перша дівчинка - це круто, вітаємо! Буде красунею, як і батьки"
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Гурт "Віа Гра"
Віа Гра - український жіночий поп-гурт, заснований у 2000 році в Києві. Колектив вважався одним із найуспішніших російськомовних музичних проєктів 2000-х років. Група записала 5 студійних альбомів. Характерною особливістю колективу є часта зміна учасниць. Колишній музичний та генеральний продюсер групи - Костянтин Меладзе, повідомляє Вікіпедія.
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