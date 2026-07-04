Гендер-паті на узбережжі: вагітна екс-"ВІА Гра" розкрила стать дитини

Анастасія Кожевнікова чекає на дитину.

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Анастасія Кожевнікова вагітна / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасія Кожевнікова

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Анастасія Кожевнікова влаштувала гендер-вечірку

Стать дитини Анастасії Кожевнікової

Відома співачка та колишня учасниця популярного гурту "ВІА Гра" Анастасія Кожевнікова поділилася з шанувальниками радісною новиною. Артистка показала в Instagram гендер-вечірку на узбережжі.

Анастасія разом із чоловіком Кирилом вирішила не запрошувати багато гостей і дізнатися стать майбутньої дитини лише удвох на мальовничому березі. Пара влаштувала невеликий пікнік на пляжі з тортиком, у якому була захована головна інтрига вечора.

відео дня

Анастасія Кожевнікова - стать дитини / скрін з відео

"Це…", - загадково підписала відео виконавиця.

На відео, яке опублікувала Кожевнікова, співачка разом із чоловіком розрізала тортик келихом. Начинка десерту виявилася рожевою, а отже, пара чекає на дівчинку. Артистка дуже емоційно відреагувала на новину й ніжно поцілувала обранця.

У Анастасії Кожевнікової народиться дівчинка / скріншот із відео

Шанувальники в коментарях почали активно вітати артистку з поповненням у родині. Вони зазначили, що дівчинка стане справжнім щастям для батьків.

"Дівчинка, я так і знала!"

"Як ви гарні, обоє. Дівчинка буде татовою принцесою"

"Перша дівчинка - це круто, вітаємо! Буде красунею, як і батьки"

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