"Моя нова ера": екс-учасниця "ВІА Гри" повідомила про вагітність

Анастасія Кожевнікова опублікувала фото з округлим животом на березі моря.

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33-річна Анастасія Кожевнікова чекає на первістка / колаж: Главред, фото: instagram.com/anastasiakozhevnikova

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33-річна Анастасія Кожевнікова чекає на первістка

Підписники почали активно вітати Анастасію в коментарях

Українська співачка та колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Анастасія Кожевнікова вагітна.

Новиною про поповнення в родині вона поділилася у своєму Instagram.

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33-річна Анастасія опублікувала фото з округлим животиком на березі моря.

"Моя нова ера", – лаконічно підписала знімки майбутня матуся.

Тим часом її підписники, серед яких чимало зірок, почали активно вітати з майбутнім поповненням у родині. Теплі слова виконавиці адресували співачка Міша Романова, ведуча Раміна Есхакзай, блогер Богдан Беспалов та багато інших.

Реакція мережі

Підписники почали активно вітати Анастасію в коментарях:

"Вітаю. Бажаю легкої вагітності, легких пологів і щасливого материнства"

"Яка чудова новина! Мої вітання!"

"Нехай новий етап вашого життя буде наповнений любов’ю, гармонією та найтеплішими моментами"

"Бажаю легкої вагітності та легких пологів".

33-річна Анастасія Кожевнікова чекає на первістка / Фото: instagram.com/anastasiakozhevnikova

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Про особу: Анастасія Кожевнікова Анастасія Кожевнікова — українська співачка, яка здобула широку популярність як солістка поп-гурту "ВІА Гра". У 2013 році Анастасія перемогла в телевізійному шоу "Хочу V ВІА Гру", ставши однією з учасниць оновленого складу групи разом із Мішею Романовою та Ерікою Герцег. Вона виступала в колективі з 2013 по 2018 рік, взявши участь у записі таких хітів, як "Перемир’я", "У мене з’явився інший" та "Це було прекрасно". Після виходу з "ВІА Гри" через закінчення контракту Анастасія розпочала сольну кар’єру, випустивши сингли "Любити тебе", "Так як ти" та "Всесвіт". Окрім сольної діяльності, Анастасія ділиться своїм досвідом і дає приватні уроки вокалу в Києві. У 2018 році співачка вийшла заміж за українського бізнесмена Кирила Сніткова. У червні 2026 року стало відомо, що подружжя чекає на первістка.

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