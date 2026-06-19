"Моя нова ера": екс-учасниця "ВІА Гри" повідомила про вагітність

Коротко:
- 33-річна Анастасія Кожевнікова чекає на первістка
- Підписники почали активно вітати Анастасію в коментарях
Українська співачка та колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Анастасія Кожевнікова вагітна.
Новиною про поповнення в родині вона поділилася у своєму Instagram.
33-річна Анастасія опублікувала фото з округлим животиком на березі моря.
"Моя нова ера", – лаконічно підписала знімки майбутня матуся.
Тим часом її підписники, серед яких чимало зірок, почали активно вітати з майбутнім поповненням у родині. Теплі слова виконавиці адресували співачка Міша Романова, ведуча Раміна Есхакзай, блогер Богдан Беспалов та багато інших.
Реакція мережі
Підписники почали активно вітати Анастасію в коментарях:
- "Вітаю. Бажаю легкої вагітності, легких пологів і щасливого материнства"
- "Яка чудова новина! Мої вітання!"
- "Нехай новий етап вашого життя буде наповнений любов’ю, гармонією та найтеплішими моментами"
- "Бажаю легкої вагітності та легких пологів".
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Про особу: Анастасія Кожевнікова
Анастасія Кожевнікова — українська співачка, яка здобула широку популярність як солістка поп-гурту "ВІА Гра".
У 2013 році Анастасія перемогла в телевізійному шоу "Хочу V ВІА Гру", ставши однією з учасниць оновленого складу групи разом із Мішею Романовою та Ерікою Герцег.
Вона виступала в колективі з 2013 по 2018 рік, взявши участь у записі таких хітів, як "Перемир’я", "У мене з’явився інший" та "Це було прекрасно".
Після виходу з "ВІА Гри" через закінчення контракту Анастасія розпочала сольну кар’єру, випустивши сингли "Любити тебе", "Так як ти" та "Всесвіт".
Окрім сольної діяльності, Анастасія ділиться своїм досвідом і дає приватні уроки вокалу в Києві.
У 2018 році співачка вийшла заміж за українського бізнесмена Кирила Сніткова.
У червні 2026 року стало відомо, що подружжя чекає на первістка.
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