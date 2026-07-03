"Розбило мені серце": LELEKA публічно присоромила фіналіста Євробачення 2026

Улюбленець публіки Akylas із Греції виконав на концерті пісню російського гурту.

https://glavred.net/stars/razbilo-mne-serdce-leleka-publichno-pristydila-finalista-evrovideniya-2026-10777862.html Посилання скопійоване

Akylas заспівав російську пісню / колаж: Главред, фото: instagram.com, Akylas, LELEKA

Ви дізнаєтеся:

Akylas заспівав на концерті пісню гурту "Тату"

Як на це відреагувала LELEKA

Фіналіст Євробачення-2026 із Греції Akylas вирішив виконати на своєму концерті пісню російського гурту "Тату", який відкрито підтримує збройну агресію РФ проти України. В Instagram під відео виконавця на цю подію відреагувала українська співачка LELEKA.

Кавер на пісню "All The Things She Said", яка є англійською адаптацією відомого треку гурту "Тату" "Я сошла с ума, Akylas виконав на одному зі своїх виступів і виклав у соцмережі для шанувальників.

відео дня

"Я перейшов межу?" - написав артист, процитувавши рядок із пісні.

Akylas виступив із піснею "Я сошла с ума" / скрін з відео

Таке музичне рішення за короткий час викликало справжню бурю в соцмережах. Виконавцю швидко нагадали, що, незважаючи на зв’язок російського гурту з конкурсом Євробачення, зараз учасниці колективу підтримують збройну агресію РФ проти України.

Не залишилася осторонь і представниця України на Євробаченні-2026 LELEKA. У коментарях співачка емоційно відреагувала на те, що сталося, і розповіла про те, що зараз переживають українці.

LELEKA відреагувала на вчинок Akylas / скрін з Instagram

"Сьогодні в Києві день жалоби. В результаті однієї з найбільших російських атак на місто за останні місяці щонайменше 30 людей загинули, 99 отримали поранення, а 10 досі вважаються зниклими безвісти. Пісня, якою ви поділилися, створена російським гуртом, який відкрито підтримує терористичну державу, відповідальну за ці атаки. Мені розбило серце - почути цю пісню від вас. Я щиро сподіваюся, що це сталося через необізнаність, а не через байдужість, бо байдужість - це те, чого ми просто не можемо собі дозволити. Сьогодні цей терор руйнує українські міста. Завтра він може піти ще далі", - висловилася LELEKA.

Незважаючи на резонанс, артист поки що не прокоментував своє рішення, а відео досі залишається в його акаунті.

Leleka, Лелека / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що російська пропагандистка Маргарита Симоньян зізналася, що зіткнулася з прямими наслідками своєї діяльності. Прихильниця Путіна заявила, що останнім часом на її життя було скоєно вже три замахи, зокрема за допомогою безпілотника.

Також український співак Геннадій Вітер, кум Насті Каменських, відкрито висловився про Потапа. При цьому він додав, що, незважаючи на минулі помилки, не виключає повернення самої Каменських у вітчизняний шоу-бізнес.

Читайте також:

Євробачення-2026 Євробачення-2026 - 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв’язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025-му. Україну на Євробаченні-2026 представлятиме співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред