Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Розбило мені серце": LELEKA публічно присоромила фіналіста Євробачення 2026

Христина Трохимчук
3 липня 2026, 18:06
google news Підпишіться
на нас в Google
Улюбленець публіки Akylas із Греції виконав на концерті пісню російського гурту.
Akylas заспівав російську пісню
Akylas заспівав російську пісню / колаж: Главред, фото: instagram.com, Akylas, LELEKA

Ви дізнаєтеся:

  • Akylas заспівав на концерті пісню гурту "Тату"
  • Як на це відреагувала LELEKA

Фіналіст Євробачення-2026 із Греції Akylas вирішив виконати на своєму концерті пісню російського гурту "Тату", який відкрито підтримує збройну агресію РФ проти України. В Instagram під відео виконавця на цю подію відреагувала українська співачка LELEKA.

Кавер на пісню "All The Things She Said", яка є англійською адаптацією відомого треку гурту "Тату" "Я сошла с ума, Akylas виконав на одному зі своїх виступів і виклав у соцмережі для шанувальників.

відео дня

"Я перейшов межу?" - написав артист, процитувавши рядок із пісні.

Akylas виконав пісню
Akylas виступив із піснею "Я сошла с ума" / скрін з відео

Таке музичне рішення за короткий час викликало справжню бурю в соцмережах. Виконавцю швидко нагадали, що, незважаючи на зв’язок російського гурту з конкурсом Євробачення, зараз учасниці колективу підтримують збройну агресію РФ проти України.

Не залишилася осторонь і представниця України на Євробаченні-2026 LELEKA. У коментарях співачка емоційно відреагувала на те, що сталося, і розповіла про те, що зараз переживають українці.

LELEKA відреагувала на вчинок Akylas
LELEKA відреагувала на вчинок Akylas / скрін з Instagram

"Сьогодні в Києві день жалоби. В результаті однієї з найбільших російських атак на місто за останні місяці щонайменше 30 людей загинули, 99 отримали поранення, а 10 досі вважаються зниклими безвісти. Пісня, якою ви поділилися, створена російським гуртом, який відкрито підтримує терористичну державу, відповідальну за ці атаки. Мені розбило серце - почути цю пісню від вас. Я щиро сподіваюся, що це сталося через необізнаність, а не через байдужість, бо байдужість - це те, чого ми просто не можемо собі дозволити. Сьогодні цей терор руйнує українські міста. Завтра він може піти ще далі", - висловилася LELEKA.

Незважаючи на резонанс, артист поки що не прокоментував своє рішення, а відео досі залишається в його акаунті.

Біжи, біжи
Leleka, Лелека / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що російська пропагандистка Маргарита Симоньян зізналася, що зіткнулася з прямими наслідками своєї діяльності. Прихильниця Путіна заявила, що останнім часом на її життя було скоєно вже три замахи, зокрема за допомогою безпілотника.

Також український співак Геннадій Вітер, кум Насті Каменських, відкрито висловився про Потапа. При цьому він додав, що, незважаючи на минулі помилки, не виключає повернення самої Каменських у вітчизняний шоу-бізнес.

Читайте також:

Євробачення-2026

Євробачення-2026 - 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв’язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі у 2025-му. Україну на Євробаченні-2026 представлятиме співачка LELÉKA з піснею "Ridnym".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини шоу бізнесу LELÉKA
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україна в майбутньому здатна виробляти більше зброї, ніж РФ - Зеленський

Україна в майбутньому здатна виробляти більше зброї, ніж РФ - Зеленський

19:07Україна
РФ атакувала підприємство у великому обласному центрі: є загиблий і поранені

РФ атакувала підприємство у великому обласному центрі: є загиблий і поранені

18:07Україна
"Варшава більше не може": Туск висловився щодо відносин між Польщею та Україною

"Варшава більше не може": Туск висловився щодо відносин між Польщею та Україною

17:25Україна
Реклама

Популярне

Більше
Де в Україні похований давньогрецький герой Ахіллес: знають одиниці

Де в Україні похований давньогрецький герой Ахіллес: знають одиниці

Землю накрила магнітна буря червоного рівня: скільки триватиме шторм

Землю накрила магнітна буря червоного рівня: скільки триватиме шторм

"Заклятий друг" за гороскопом: знаки, які одночасно і люблять, і ненавидять одне одного

"Заклятий друг" за гороскопом: знаки, які одночасно і люблять, і ненавидять одне одного

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дами з собачкою за 51 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дами з собачкою за 51 с

Мурахи зникнуть з дому надовго: копійчаний засіб діє миттєво

Мурахи зникнуть з дому надовго: копійчаний засіб діє миттєво

Останні новини

19:45

М’ясники розкрили, ке мʼясо не варто купувати в супермаркеті: знають далеко не всі

19:10

Трамп відступив: Невзлін про те, чому Іран диктує нові правила гриПогляд

19:07

Україна в майбутньому здатна виробляти більше зброї, ніж РФ - Зеленський

18:27

"Потрібна муштра": Злата Огнєвіч здивувала своїми щомісячними витратами

18:25

Цибуля пролежить до весни: коли і як збирати урожай цибулі в 2026 році

Хто буде героєм, вирішуватимуть лише українці: В’ятрович - про Бандеру та Український національний пантеонХто буде героєм, вирішуватимуть лише українці: В’ятрович - про Бандеру та Український національний пантеон
18:07

РФ атакувала підприємство у великому обласному центрі: є загиблий і пораненіВідео

18:06

"Розбило мені серце": LELEKA публічно присоромила фіналіста Євробачення 2026Відео

17:47

Рада громадського контролю НАБУ – "місце для заробітку", – ветеран озвучив нові звинувачення після скандалу з виборами до РГК

17:42

З геями у США: актор Панін докладно викрив Кіркорова

Реклама
17:32

Річ з ванної кімнати зробить помідори соковитішими - що покласти під кущіВідео

17:25

"Варшава більше не може": Туск висловився щодо відносин між Польщею та Україною

17:09

Розкішний особняк із фільмів покинули: всередині знайшли таємні кімнати

17:03

Зʼїдає зріст і силует: як підібрати взуття під спідницю і не зіпсувати фігуруВідео

16:52

Виростуть солодкими, як мед: чим підживити кавуни в липні

16:39

"Це знущання": лідер гурту ТіК розкритикував НМТ, на якому його доньці стало зле

16:38

Чоловік побачив майбутнє під час коми: незабаром усе почало збуватися

16:27

Польща утилізує МіГ-29, які обіцяла Україні: наскільки критично це для ЗСУ

16:17

Українці змушені залишити домівки: в одній з областей розширили зону евакуації

16:05

"Беспілотником": на пропагандистку Симоньян тричі вчинили замах

15:55

Долар різко обвалився, євро просів: новий курс валют на 6 липня

Реклама
15:44

Більшість робить помилку: 4 продукти, які корисніше купувати тільки замороженими

15:31

Для чого досвідчені господині надягають пакет на кухонний кран: несподіваний лайфхак

15:26

Чому не можна приймати важливі рішення вранці 4 липня: яке церковне свято

15:21

Не імперська велич, а згарище: як раніше називалася Красна площаВідео

15:19

Кісточки будуть вилітати самі: як швидко очистити гору вишень чи черешень

15:14

Найбільш кармічний Меркурій: п’ять правил, які допоможуть уникнути помилок

15:07

FDA визнало науково обґрунтованою заяву про нижчий ризик нікотинових паучів ZYN

15:01

Одна з країн ЄС готує механізм повернення чоловіків в Україну - що відомо

14:57

В кількох областях України застосували аварійні відключення: де немає світла

14:55

Варена кукурудза вийде в рази смачнішою: що потрібно додати під час варіння

14:42

Магніти для чужих бід: які речі з секонд-хенду точно не варто купувати

14:33

Підземні міста замість будинків: майбутнє людства незабаром зміниться

14:12

Кум Каменських жорстко пройшовся по Потапу: "Виникають серйозні питання"

14:04

Як урятувати врожай від птахів: бюджетні методи, які справді працюютьВідео

13:53

Україну накрив потужний атмосферний фронт: синоптик назвала дати непогоди

13:50

Чому в радянських квартирах клеїли газети під шпалери: справжня причина здивує

13:33

Зелений щит проти тарганів: 6 кімнатних рослин, які проженуть шкідників без хімії

13:29

СБУ перетворила на попіл винищувачі РФ у Криму: скільки літаків знищено

13:29

Дочка Лорак виїхала з Росії: хто її забрав

13:21

Експрокурор САП: викритий на переправленні ухилянтів детектив НАБУ був одним із "старожилів" Бюро

Реклама
13:17

Не з екрана, а наживо: 18 липня в Одесі покажуть циркове шоу "Мавка"

13:09

"Син військового": наречений Нікітюк показав сина, обличчя якого ховали рік

13:03

Прихована мета удару по Києву: які сценарії розглядає РФ і чого чекати даліФото

12:56

"НБУ розширює взаємодію між партнерами з країн G7", - голова НБУ Андрій Пишний

12:47

Гороскоп Таро на завтра, 4 липня: Левам — все вдасться, Козерогам — заробіток

12:45

Чоловік підібрав картину на вулиці: ціна малюнка його приголомшила

12:43

На Курщині злетіло в повітря авто з місцевою елітою: поранено п'ять чиновників

12:40

Смачніше, ніж у кафе: швидкий рецепт тіста для піци з незвичним інгредієнтом

12:09

Врятує огірки від спеки та хвороб: копійчаний засіб для рекордного врожаю до осені

12:06

Китайський гороскоп на завтра, 4 липня: Коням — розуміння, Свиням — сила

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти