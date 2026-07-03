"Це знущання": лідер гурту ТіК розкритикував НМТ, на якому його доньці стало зле

За словами артиста, нинішній формат іспиту викликає у випускників надмірний стрес.

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Віктор Бронюк розповів, що його донька успішно склала тест / колаж: Главред, фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

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Віктор Бронюк розповів, що донька успішно склала тест

Дочка музиканта ще не визначилася, куди вступатиме

Український співак і лідер гурту ТіК Віктор Бронюк поділився враженнями від складання Національного мультипредметного тесту (НМТ) його 17-річною дочкою Євою.

За словами артиста, нинішній формат іспиту викликає у випускників надмірний стрес, тому він назвав його "справжнім знущанням".

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У коментарі програмі "Ранок у великому місті" Бронюк розповів, що донька успішно склала тест, однак вважає, що оцінки не повинні бути головним критерієм.

"Здала - і добре. Бали - це не головне. Те хвилювання, ті емоції, як вони бояться, - це взагалі жах. І цього року, на мою думку, це свого роду знущання", - зазначив музикант.

За словами Віктора Бронюка, Єва настільки сильно переживала перед іспитом, що стрес серйозно позначився на її самопочутті. Артист підкреслив, що таке психологічне навантаження стає занадто важким випробуванням для випускників.

"Їй стало зле… Але замість того, щоб підтримати в цей момент, над тобою стоїть купа викладачів і кричать: „Все, ми анулюємо твій тест". Бідна дитина… їй недобре, а її тягнуть назад до комп’ютера… Ну, таке. Але склала - це головне, впоралася", - поділився співак.

Щодо того, куди Єва має намір вступати, щоб продовжувати навчання, Бронюк зізнався: у родині ще не визначилися.

"Ми самі не знаємо. Ми вже змучилися - стільки вишів перебрали… Точно буде в Україні. Розглядаємо кілька вишів", - додав музикант.

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Про особу: Віктор Бронюк Віктор Володимирович Бронюк (нар. 24 березня 1979 р., с. Соколова, Хмельницький район, Вінницька область) - український музикант, лідер гурту "ТіК", повідомляє "Вікіпедія". За 19 років існування гурту випустив 5 студійних альбомів. Займається благодійністю.

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