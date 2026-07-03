"Потрібна муштра": Злата Огнєвіч здивувала своїми щомісячними витратами

Коротко:
- Златі Огнєвіч потрібно близько п'яти тисяч доларів на місяць
- З них на красу співачка щомісяця витрачає близько тисячі доларів
Українська співачка Злата Огнєвіч розповіла, скільки коштів щомісяця йде на її життя в Києві. За словами артистки, для комфортного життя їй потрібно близько п'яти тисяч доларів на місяць. Про це виконавиця розповіла в ефірі проєкту "Ранок у великому місті".
Злата зізналася, що ця сума охоплює практично всі повсякденні витрати: харчування, паливо, заняття спортом, послуги косметолога, а також інші побутові та особисті потреби.
Окремо співачка зазначила, що значну частину бюджету займають процедури з догляду за собою. За її словами, лише на красу вона щомісяця витрачає близько тисячі доларів.
Огневич не приховує, що вважає такі витрати виправданими, оскільки догляд за собою є важливою частиною її професії та публічної діяльності.
"Якщо прорахувати всі витрати на життя в столиці - це й косметолог, і заправка автомобіля, і тренування, і їжа, і ще багато чого, то це десь п’ять тисяч доларів. На красу може піти тисяча доларів", - каже артистка.
Злата Огнєвіч також прокоментувала свої слова про те, що для гарного вигляду потрібні гроші. Виконавиця каже, що, звичайно, є низка рекомендацій, яких необхідно дотримуватися і які допомагають зберегти молодість. Однак, за словами знаменитості, потрібні ще й різні регулярні процедури, огляди у косметолога, вітаміни, а це все коштує чимало.
"Потрібна дисципліна, муштра та системність у цьому. Але для того, щоб просто дбати про своє здоров’я, вживати вітаміни, піти до лікаря - на все це потрібні кошти", - пояснила співачка.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше "Главред" повідомляв, що обранець відомої української телеведучої Лесі Нікітюк поділився зворушливим моментом, з’явившись разом із їхнім однорічним сином Оскаром. Дмитро Бабчук опублікував у мережі ніжну сімейну фотографію, на якій видно обличчя дитини.
Також Тала Калатай показала зруйнований будинок своєї матері, який постраждав під час чергової російської атаки, і поділилася історією моторошної трагедії своїх сусідів. Знаменитість додала, що в момент обстрілу її мама перебувала в підвалі й опинилася під завалами.
Читайте також:
- "Двічі робили пропозицію": Огневич зізналася, чому досі не заміжня
- "Скажу за себе сама": Тіна Кароль різко відповіла Златі Огневич
- Злата Огневич розповіла, як їй відмовив Віталій Козловський
Про особу: Злата Огнєвіч
Злата Огневич - українська співачка та політик, заслужена артистка АР Крим. Представниця України на 58-му пісенному конкурсі "Євробачення", на якому посіла 3 місце. Народний депутат України VIII скликання від Радикальної партії Олега Ляшка.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред