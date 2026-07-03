"Потрібна муштра": Злата Огнєвіч здивувала своїми щомісячними витратами

Значну частину бюджету артистки становлять витрати на догляд за собою.

https://glavred.net/stars/nuzhna-mushtra-zlata-ognevich-udivila-svoimi-ezhemesyachnymi-rashodami-10777871.html Посилання скопійоване

Злата Огнєвіч здивувала своїми щомісячними витратами / колаж: Главред, фото: instagram.com/zlata.ognevich

Коротко:

Златі Огнєвіч потрібно близько п'яти тисяч доларів на місяць

З них на красу співачка щомісяця витрачає близько тисячі доларів

Українська співачка Злата Огнєвіч розповіла, скільки коштів щомісяця йде на її життя в Києві. За словами артистки, для комфортного життя їй потрібно близько п'яти тисяч доларів на місяць. Про це виконавиця розповіла в ефірі проєкту "Ранок у великому місті".

Злата зізналася, що ця сума охоплює практично всі повсякденні витрати: харчування, паливо, заняття спортом, послуги косметолога, а також інші побутові та особисті потреби.

відео дня

Окремо співачка зазначила, що значну частину бюджету займають процедури з догляду за собою. За її словами, лише на красу вона щомісяця витрачає близько тисячі доларів.

Огневич не приховує, що вважає такі витрати виправданими, оскільки догляд за собою є важливою частиною її професії та публічної діяльності.

"Якщо прорахувати всі витрати на життя в столиці - це й косметолог, і заправка автомобіля, і тренування, і їжа, і ще багато чого, то це десь п’ять тисяч доларів. На красу може піти тисяча доларів", - каже артистка.

Злата Огнєвіч також прокоментувала свої слова про те, що для гарного вигляду потрібні гроші. Виконавиця каже, що, звичайно, є низка рекомендацій, яких необхідно дотримуватися і які допомагають зберегти молодість. Однак, за словами знаменитості, потрібні ще й різні регулярні процедури, огляди у косметолога, вітаміни, а це все коштує чимало.

"Потрібна дисципліна, муштра та системність у цьому. Але для того, щоб просто дбати про своє здоров’я, вживати вітаміни, піти до лікаря - на все це потрібні кошти", - пояснила співачка.

Злата Огнєвіч / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше "Главред" повідомляв, що обранець відомої української телеведучої Лесі Нікітюк поділився зворушливим моментом, з’явившись разом із їхнім однорічним сином Оскаром. Дмитро Бабчук опублікував у мережі ніжну сімейну фотографію, на якій видно обличчя дитини.

Також Тала Калатай показала зруйнований будинок своєї матері, який постраждав під час чергової російської атаки, і поділилася історією моторошної трагедії своїх сусідів. Знаменитість додала, що в момент обстрілу її мама перебувала в підвалі й опинилася під завалами.

Читайте також:

Про особу: Злата Огнєвіч Злата Огневич - українська співачка та політик, заслужена артистка АР Крим. Представниця України на 58-му пісенному конкурсі "Євробачення", на якому посіла 3 місце. Народний депутат України VIII скликання від Радикальної партії Олега Ляшка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред