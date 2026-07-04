"Буду народжувати в прямому ефірі": Кацуріна здивувала заявою про особисте життя

Українська рестораторка розповіла, що відбувається в її житті.

https://glavred.net/stars/budu-rozhat-v-pryamom-efire-kacurina-udivila-zayavleniem-o-lichnoy-zhizni-10777937.html Посилання скопійоване

Даша Кацуріна - особисте життя / колаж: Главред, фото: instagram.com, Даша Кацуріна

Ви дізнаєтеся:

Даша Кацуріна переїхала до нової квартири

Що відбувається в особистому житті рестораторки

Українська дизайнерка та рестораторка Даша Кацуріна розповіла у Telegram-каналі про те, що відбувається в її особистому житті після розриву зі співаком Дантесом. Раніше артист представив свою нову дівчину в соцмережах.

Поки Володимир Дантес насолоджується новими стосунками, особисте життя його колишньої коханої теж не стоїть на місці. Вона переїхала до нової квартири й чесно зізналася, що поки що не готова знову виносити свої стосунки на загальний огляд.

відео дня

Даша Кацуріна розійшлася з Дантесом / фото: t.me/s/dashakatsurinaa

"Найпопулярніше запитання в Instagram стосувалося мого особистого життя. Я все розумію, мені й самій було б цікаво. І в мене є заява з цього приводу. Нарешті, за 30 років до мене дійшло, що особисте життя є особистим саме для того, щоб бути виключно приватним і вашим. Ось моя заява на сьогодні. Можливо, наступного року я буду народжувати в прямому ефірі, але станом на зараз - так", - висловилася Даша.

Незважаючи на таку категоричну заяву, рестораторка все ж натякнула на зміни на особистому фронті. Вона ходить на побачення і не відчуває нестачі уваги з боку протилежної статі.

Даша Кацуріна - стосунки / фото: instagram.com, Даша Кацуріна

"Той красень моєї подруги - точно ні. Як ви й попереджали. Як тільки він заговорив, вся магія зникла. Але інший крас-іноземець запросив на побачення. Workshop на велотреку - чудове місце, ми з подругою рекомендуємо", - іронічно повідомила Кацуріна.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що фіналіст Євробачення-2026 від Греції Akylas потрапив у скандал, виконавши під час свого виступу трек російського гурту "Тату", який підтримує військову агресію РФ. На цей вчинок бурхливо відреагувала українська виконавиця LELEKA.

Також росіянка Маргарита Симоньян визнала, що її інформаційна діяльність з виправдання війни проти України становить пряму загрозу для її життя. За словами прихильниці кремлівського режиму, вона зіткнулася з серйозною небезпекою, переживши вже три замахи на своє життя.

Читайте також:

Про персону: Даша Кацуріна Даша Кацуріна - українська бізнесвумен, дизайнерка та рестораторка. Володіє іменним брендом одягу, а також є співвласницею мережі київських ресторанів азіатської кухні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред