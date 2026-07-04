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"Буду народжувати в прямому ефірі": Кацуріна здивувала заявою про особисте життя

Христина Трохимчук
4 липня 2026, 09:58
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Українська рестораторка розповіла, що відбувається в її житті.
Даша Кацуріна - особисте життя
Даша Кацуріна - особисте життя / колаж: Главред, фото: instagram.com, Даша Кацуріна

Ви дізнаєтеся:

  • Даша Кацуріна переїхала до нової квартири
  • Що відбувається в особистому житті рестораторки

Українська дизайнерка та рестораторка Даша Кацуріна розповіла у Telegram-каналі про те, що відбувається в її особистому житті після розриву зі співаком Дантесом. Раніше артист представив свою нову дівчину в соцмережах.

Поки Володимир Дантес насолоджується новими стосунками, особисте життя його колишньої коханої теж не стоїть на місці. Вона переїхала до нової квартири й чесно зізналася, що поки що не готова знову виносити свої стосунки на загальний огляд.

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Даша Кацуріна розійшлася з Дантесом
Даша Кацуріна розійшлася з Дантесом / фото: t.me/s/dashakatsurinaa

"Найпопулярніше запитання в Instagram стосувалося мого особистого життя. Я все розумію, мені й самій було б цікаво. І в мене є заява з цього приводу. Нарешті, за 30 років до мене дійшло, що особисте життя є особистим саме для того, щоб бути виключно приватним і вашим. Ось моя заява на сьогодні. Можливо, наступного року я буду народжувати в прямому ефірі, але станом на зараз - так", - висловилася Даша.

Незважаючи на таку категоричну заяву, рестораторка все ж натякнула на зміни на особистому фронті. Вона ходить на побачення і не відчуває нестачі уваги з боку протилежної статі.

Даша Кацуріна - стосунки
Даша Кацуріна - стосунки / фото: instagram.com, Даша Кацуріна

"Той красень моєї подруги - точно ні. Як ви й попереджали. Як тільки він заговорив, вся магія зникла. Але інший крас-іноземець запросив на побачення. Workshop на велотреку - чудове місце, ми з подругою рекомендуємо", - іронічно повідомила Кацуріна.

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Про персону: Даша Кацуріна

Даша Кацуріна - українська бізнесвумен, дизайнерка та рестораторка. Володіє іменним брендом одягу, а також є співвласницею мережі київських ресторанів азіатської кухні.

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