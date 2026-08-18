РФ може посилити удари по Україні: в ISW назвали області, які під загрозою

Рівень небезпека для низки областей України та сусідніх держав зростає.

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Росія розгортає нові бази біля кордонів з Україною / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з YouTube

Що повідомили аналітики:

РФ збільшує кількість майданчиків для ударних дронів біля кордонів України та НАТО

Окупанти можуть посилити удари по заходу України

З нових пускових майданчиків РФ може атакувати країни НАТО

Країна-агресорка Росія розширює мережу пускових майдачників для ударних безпілотників далекого радіусу дії вздовж кордону з Україною та Білоруссю, що, скоріш за все, свідчить про наміри Кремля посилити удари по Україні і, ймовірно, країнах НАТО.

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Такий висновок зробили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) на основі статті The Telegraph про те, що РФ побудувала 59 майданчиків на 10 локаціях біля кордонів з країнами НАТО та Україною.

"Росія, ймовірно, будує ці додаткові пускові майданчики, щоб збільшити свою здатність запускати більші залпи безпілотників далекого радіусу дії в рамках регулярних ударних пакетів Росії по всій Україні", - йдеться у звіті.

Які безпілотники РФ планує запускати з нових баз

Росія також, ймовірно, прагне використовувати реактивні безпілотники "Герань-4" та "Герань-5" для глибших ударів по західних областях України, використовуючи більшу швидкість безпілотників для проникнення крізь українські засоби протиповітряної оборони.

Герань-4 / Інфографіка: Главред

"Росія також може готуватися використовувати свій "Рассвет" (російська версія Starlink - Главред), використовуючи нові пускові майданчики, що може дозволити російським військам завдавати високоточних ударів по тилових системах та системах протиповітряної оборони України з різних напрямків", - додали аналітики.

Окрім цього нові російські пускові бази безпілотників також окупанти можуть використовувати для ударів по території країн НАТО, якщо Кремль зважиться на таке рішення.

Чи атакуватиме РФ Україну 24 серпня

Главред писав, що за словами нардепа, секретаря Комітету Верховної Ради з питань безпеки, оборони та розвідки, полковника СБУ Романа Костенка, Росія може використати День Незалежності для нового масованого удару.

Такий сценарій не варто відкидати, хоч і спрогнозувати його зараз майже неможливо. На сьогодні жодних підтверджених вихідних даних про плани Кремля на 24 серпня немає, а сам механізм ухвалення таких рішень у Москві розтягнутий у часі.

Удари російських дронів по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 17 серпня Росія атакувала Одеську область баражуючими боєприпасами "Бандероль" та реактивними дронами. Внаслідок ворожої атаки уражено приватний житловий будинок.

Раніше, 16 серпня, російська окупаційна армія масовано атакувала Суми дронами. Внаслідок обстрілу виникли масштабні пожежі, одна людина постраждала.

Напередодні того ж дня росіяни завдали удару реактивним безпілотником по поштовому відділенню в торговому центрі в передмісті Одеси. Внаслідок атаки постраждали люди.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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