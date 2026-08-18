ЗСУ отримали секретну перевагу і вражають цілі через 15 хвилин після виявлення - NYT

Замість того, щоб чекати кілька днів, екіпажі дронів тепер отримують свіжі кадри безпосередньо під час чергування.

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Українські оператори дронів отримали новий потужний засіб для ураження ворога / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Супутникові знімки надходять до пілотів дронів за 15 хвилин

Vantor вивела на орбіту 6 нових супутників, загалом - 10

Одну ділянку знімають до 15 разів на добу

Українські екіпажі безпілотників отримали доступ до комерційної супутникової зйомки майже в режимі реального часу. Тепер Силам оборони стало простіше швидко виявляти та вражати рухомі цілі.

Рік тому доставка таких кадрів на передову могла займати кілька днів через менш досконалі технології та багаторівневу структуру командування, тепер же група підтримки передає пілотам свіже зображення прямо під час чергування. Про це повідомляє The New York Times.

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Супутникові дані від урядів союзників і комерційних структур Київ використовував ще до вторгнення 2022 року, однак цей ресурс залишався дефіцитним і доступним лише високопоставленим командирам для стратегічного планування. Цей доступ був ще й вразливим: у березні 2025 року президент Дональд Трамп наказав Пентагону припинити передачу зображень Україні, хоча згодом її відновили.

Комерційний партнер України - компанія Vantor - нещодавно запустила шість нових супутників, збільшивши їхню кількість до десяти. За словами директора з трансформації Вілла Кокоса, вони здатні щодня охоплювати до семи мільйонів квадратних кілометрів, чого достатньо для багаторазового сканування українського фронту, а одну й ту саму місцевість можна знімати до 15 разів на добу.

Отримання зображень іноді займає всього 15 хвилин, частіше - кілька годин, і саме розширення доступу для військових на позиціях Кокос вважає важливішим, ніж кількість апаратів.

"По суті, ми передаємо їм супутник. Вони вказують йому, що знімати", - сказав Кокос.

Величезні архіви комерційних операторів дають змогу польовим командирам вивчати ледь помітні зміни навколо - колії на полі, повалені дерева, нещодавно розчищену землю. Військовий експерт Роберт Толласт із Королівського інституту об’єднаних служб у Лондоні вважає, що загалом це схоже на революцію у військових технологіях.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред з посиланням на Інститут вивчення війни, російські війська в останні дні продовжували наступальні дії одразу на кількох напрямках, проте Силам оборони України вдалося стримати просування противника.

30 російських військовослужбовців здалися в полон під час звільнення села Андріївка-Клевцове Волновахського району Донецької області на адміністративному кордоні з Дніпропетровською областю.

Збройні сили України в ході контрнаступу на Олександрівському напрямку звільнили 26 населених пунктів у Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Дніпропетровська область звільнена від російських окупаційних військ не повністю. Наступ Сил оборони в регіоні триває, повідомили джерела в Генштабі.

Чи погодиться РФ на мир з Україною: оцінка ГУР

Країна-агресор Росія не має наміру припиняти війну в Україні до кінця 2026 року. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони, генерал-майор Вадим Скибицький.

"Їхні плани такі, і це те, що вони кажуть: до кінця цього року ніяких домовленостей і підписання мирної угоди не буде", - підкреслив Скибицький.

Пріоритетом для російського керівництва залишаються дві області Донбасу - Донецька та Луганська, і саме під ці рубежі підлаштовуються оперативні терміни в Генштабі РФ.

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Про джерело: The New York Times The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

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