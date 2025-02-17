Євробачення-2025: в України небезпечне місце в рейтингу потенційних переможців

Нашим конкурсантом доведеться подолати на Євробаченні чимало конкурентів.

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Хто переможе на Євробаченні-2025 - прогнози букмекерів / колаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision, instagram.com/eurovision

Коротко:

Україна повільно піднімається в рейтингу від букмекерів

У десятку лідерів увірвалося дві нові країни

Менше трьох місяців залишилося до початку Євробачення-2025, яке відбудеться в Базелі, Швейцарія. Наразі 13 країн-учасниць із 37 поки не визначили своїх конкурсантів, проте букмекери вже складають рейтинги потенційних переможців.

До Національного відбору, який відбувся 8 лютого, Україна була в п'ятірці потенційних лідерів, однак зараз перебуває в небезпечній близькості від того, щоб вибути з першої двадцятки. Утім, минулого тижня наша країна в топі букмекерів посідала 19-те місце, а зараз піднялася на один пункт.

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Топ-10 зараз виглядає наступним чином - Фінляндія, Франція, Ізраїль, Естонія, Бельгія, Мальта, Португалія, Чехія, Австрія. Перше місце поки пророкують Швеції - країна хоч і не представила досі свого конкурсанта, але є лідером Євробачення за кількістю перемог (ділить першість з Ірландією - по 7 перемог).

За тиждень до десятки лідерів "увірвалися" Австрія та Мальта. На рахунку Австрії з 1957 року, коли країна вперше взяла участь у Євробаченні, дві перемоги - у 1966 та у 2014 роках. Також вона має вісім останніх місць.

Мальта на Євробаченні має своєрідний рекорд: серед країн, які ніколи не перемагали на конкурсі, вона вважається найуспішнішою - два других і два третіх місця за історію участі.

Хто переможе на Євробаченні-2025 - прогнози букмекерів / eurovisionworld.com

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Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що між суддями Нацвідбору на Євробачення-2025 сталася перепалка під час обговорення виступу одного з конкурсантів.

Також стало відомо, в якому півфіналі виступить Україна на Євробаченні-2025 у Базелі, Швейцарія, і які країни складуть їй конкуренцію в конкурсний день.

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Євробачення-2025 Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

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