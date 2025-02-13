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Євробачення-2025: Україна ризикує покинути першу 20-ку потенційних лідерів

Анна Підгорна
13 лютого 2025, 22:42
124
Згідно з рейтингами букмекерів, учасники з України стрімко втрачають шанси на перемогу.
Ziferblat, Євробачення-2025
Хто переможе на Євробаченні-2025 - букмекери назвали шанси Ziferblat на перемогу / колаж: Главред, фото: instagram.com/ziferblat_band, instagram.com/eurovision

Короткий зміст:

  • За п'ять днів українські учасники втратили лідерство серед імовірних переможців Євробачення-2025
  • Україна в ризикованій позиції

На Національному відборі на Євробачення-2025, який відбувся 8 лютого, українські єврофани та авторитетне журі обрали гурт Ziferblat як представника нашої країни на конкурсі. Напередодні відбору і відразу після Україна утримувала п'яте місце в рейтингу потенційних переможців конкурсу.

Через два дні стало відомо, що Україна вибула з топ-5, і опинилася на восьмому місці. Станом на 13 січня Україна ризикує "випасти" з першої двадцятки.

відео дня

Нещодавні рейтинги показують, що шанс нашої країни на перемогу оцінюється у 2% - 19 місце. Той самий відсоток мають Велика Британія, Ірландія, Вірменія, Кіпр, Польща, Греція, Австралія та Азербайджан.

Наразі лише 19 із 37 країн-учасниць представили своїх учасників та/або конкурсні пісні. До того ж до Євробачення-2025 залишилося ще цілих три місяці, за час яких рейтинги можуть значно змінитися.

Євробачення-2025
Хто переможе на Євробаченні-2025 - букмекери назвали шанси Ziferblat на перемогу / eurovisionworld.com

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Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що між суддями Нацвідбору на Євробачення-2025 сталася перепалка під час обговорення виступу одного з конкурсантів.

Також стало відомо, в якому півфіналі виступить Україна на Євробаченні-2025 у Базелі, Швейцарія, і які країни складуть їй конкуренцію в конкурсний день.

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Євробачення-2025

Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

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